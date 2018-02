Rheinische Post: Kahrs hält kommissarischen Vorsitz von Nahles für sinnvoll

Düsseldorf (ots) - Für den Fall, dass der SPD-Parteivorstand Fraktionschefin Andrea Nahles als künftige Parteichefin vorschlägt, hält der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, auch einen kommissarischen Vorsitz von Nahles für sinnvoll. "Das ist eine politische Entscheidung. Wenn der Parteivorstand Andrea Nahles eh als Parteivorsitzende vorschlagen wird, ist es sinnvoll, sie jetzt gleich zur kommissarischen Vorsitzenden zu ernennen", sagte Kahrs der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Am Dienstag tagt das SPD-Präsidium. Dann könnte der Wechsel von Noch-Parteichef Martin Schulz zu Andrea Nahles vollzogen werden. Ein Sonderparteitag müsste Nahles jedoch noch in ihrem Amt bestätigen.

