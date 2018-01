Rheinische Post: Özdemir: Autobauer und Regierung setzen "Made in Germany" aufs Spiel

Düsseldorf (ots) - Ex-Grünen-Chef Cem Özdemir hat die deutschen Autobauer und die Bundesregierung gewarnt, das Label "Made in Germany" durch andauernde Skandale zu gefährden. "Die aktuellen Meldungen und die Betrügereien sind unfassbar. Die Verantwortlichen setzen das wertvolle Label ,Made in Germany´ leichtfertig aufs Spiel", sagte Özdemir, der von der Grünen-Fraktion am Dienstagabend zum neuen Chef des Bundestags-Verkehrsausschusses gewählt wurde. "Auch die völlig unzureichenden Reaktionen der Bundesregierung schaden dem Ansehen unseres Wirtschaftsstandorts", sagte Özdemir. "Ich rate Autobauern ebenso wie der Bundesregierung dringend dazu, ihre Verteidigungsschlacht für fossile Kraftstoffe zu beenden", sagte er. "Viele in der Autoindustrie haben sich zu lange auf falsche Freunde in der Bundesregierung verlassen", so Özdemir.

