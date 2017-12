Rheinische Post: SPD-Bayern-Chefin Kohnen: "Jetzt ist das CSU-Theater endlich zu Ende"

Düsseldorf (ots) - Die bayerische SPD-Chefin und designierte Vize-Chefin der Bundes-SPD, Natascha Kohnen, hat sich erleichtert über das Ende des Machtkampfs in der CSU gezeigt. "Jetzt ist das CSU-Theater endlich zu Ende. Die Menschen haben genug davon, dass ständig Ego-Shows aufgeführt werden", sagte Kohnen der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Kohnen, die als Spitzenkandidatin für die Sozialdemokraten bei der bayerischen Landtagswahl 2018 antreten wird, sagte: "Bayern braucht einen anderen Politikstil. Ich will ernsthafte und sachorientierte Debatten führen und erwarte, dass der Ministerpräsident und auch die Minister an ihre Arbeit zurückkehren."

Pressekontakt:

Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2621

Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell