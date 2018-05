Weser-Kurier: Bremer CDU-Kandidat bei den Wählern weitgehend unbekannt

Bremen (ots) - Ein Jahr vor der Bürgerschaftswahl in Bremen ist der Spitzenkandidat der CDU bei den Bürgern weithin unbekannt. In einer repräsentativen Umfrage von Infratest-Dimap im Auftrag des WESER-KURIER (Bremen) gaben 55 Prozent der Befragten an, Carsten Meyer-Heder nicht zu kennen. Insgesamt wussten 82 Prozent nichts zu ihm zu sagen. Nur ein Prozent der Befragten zeigte sich "sehr zufrieden" mit seiner Arbeit. Auch unter CDU-Anhängern ist das Bild nicht besser: Der Internet-Unternehmer, der im kommenden Mai Bürgermeister Carsten Sieling herausfordern soll, ist auch bei den CDU-Anhängern noch nahezu unbekannt. 76 Prozent von ihnen gaben an, ihn nicht zu kennen oder nicht beurteilen zu können. Trotz der fehlenden Bekanntheit ihres Spitzenkandidaten liegt die CDU bei der Sonntagsfrage fast gleichauf mit der SPD: 24 versus 26 Prozent.

Was die Zufriedenheit mit der Arbeit der Oppositionsparteien angeht, profitiert vor allem die Linke von der Schwäche der SPD und den Grünen. Zufrieden oder sehr zufrieden äußern sich 38 Prozent der Wähler, damit erreichen die Linken in dieser Kategorie denselben Wert wie SPD und Grüne. Nur die CDU (39 Prozent) wird leicht besser beurteilt - allerdings sind viele Wähler auch unzufrieden mit den Linken (47 Prozent) und der CDU (52 Prozent). Mit der FDP "zufrieden" oder "sehr zufrieden" sind 31 Prozent, "weniger zufrieden" 34 Prozent und "gar nicht zufrieden" 20 Prozent. Die höchsten Unzufriedenheitswerte erzielt die AFD: 64 Prozent der Wähler äußern sich "gar nicht zufrieden" mit ihrer Arbeit, "weniger zufrieden" 14 Prozent. "Sehr zufrieden" und "zufrieden" mit der AFD sind ein beziehungsweise sieben Prozent.

