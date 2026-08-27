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ARD-Geschäftsstelle startet 2027: Mehr Kontinuität über Vorsitzwechsel hinweg

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Berlin (ots)

Zum Jahreswechsel stellt sich die ARD rund um die Vorsitzaufgaben administrativ neu auf: Aus dem ARD-Generalsekretariat wird die ARD-Geschäftsstelle in Berlin. Das Team unterstützt den turnusmäßig wechselnden ARD-Vorsitz bei der Geschäftsführung, sichert Kontinuität über Vorsitzwechsel hinweg und soll die Zusammenarbeit im föderalen Medienverbund stärken.

Arbeitsschwerpunkte der Gemeinschaftseinrichtung liegen ab 2027 bei administrativen Aufgaben und dem ARD-Strategieprozess. Zudem wird die ARD-Unternehmenskommunikation dauerhaft dort angesiedelt. Die Abteilung Medienpolitik ist Ansprechpartnerin für medienpolitische und -regulatorische Institutionen auf Bundesebene, zivilgesellschaftliche Organisationen sowie den neu konstituierten Medienrat. Der wechselnde ARD-Vorsitz muss somit diese Teams künftig nicht mehr jeweils selbst aufbauen, so dass mehr Kontinuität möglich wird.

Christoph Rosenthal übernimmt die Gesamtleitung

Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben beschlossen, dass Christoph Rosenthal (38) die ARD-Geschäftsstelle leitet. Der promovierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaftler arbeitete nach seinem Studium an der Freien Universität Berlin zunächst als Autor für das ARD-Politikmagazin "Kontraste" und wurde 2017 mit dem Marler Medienpreis Menschenrechte von Amnesty International ausgezeichnet. Seit 2018 ist er im ARD-Generalsekretariat tätig, zunächst im Bereich Medienpolitik, seit 2021 als Leiter Zentrale Aufgaben. Er ist Mitglied des ARD-Strategieteams, schloss 2024 ein MBA-Studium an der HHL Leipzig Graduate School of Management ab und lehrt an der Universität Potsdam.

Christoph Hammerschmidt wird Leiter der ARD-Kommunikation

Christoph Hammerschmidt (59), derzeit Leiter der ARD-Kommunikation im Vorsitz des Hessischen Rundfunks, wird diese Aufgabe in der ARD-Geschäftsstelle fortsetzen. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und Sport in Köln, kam 2010 als Marketingleiter zum hr und leitet seit 2014 dessen Kommunikation - mit Verantwortung für Marketing, Presse, Eventmanagement, interne Kommunikation und den Hörer- und Zuschauerservice. Zuvor war er Direktor Marketing und Kommunikation beim Nachrichtensender n-tv.

Kerstin Skiba verantwortet das Ressort Medienpolitik

Kerstin Skiba (55) übernimmt in der ARD-Geschäftsstelle die Leitung der Abteilung Medienpolitik. Sie studierte und promovierte in Rechtswissenschaften, u. a. an der Freien Universität Berlin, absolvierte ein LL.M.-Studium in London und arbeitete zunächst als Rechtsanwältin. Seit 2002 ist sie im Justitiariat des Rundfunks Berlin-Brandenburg tätig, wo sie 2023 zur Justiziarin berufen wurde. In der ARD leitete sie bislang die AG Wahlen der Juristischen Kommission. Skiba ist Lehrbeauftragte an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder.

Das Team der ARD-Geschäftsstelle wird zum 1. Januar 2027 starten.

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