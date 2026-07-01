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Bremer Fernseh- und Digitalpreis 2026 ausgeschrieben

ARD-Korrespondentin Gudrun Engel übernimmt Moderation der Gala

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Bremen. (ots)

Neu im Team ist Gudrun Engel. Aktuell ist sie als ARD-Korrespondentin in Washington präsent, doch ihre journalistische Reise begann dort, wo Geschichten noch ganz nah am Leben sind: in der regionalen Berichterstattung, mit Stationen bei der Zeitung, im Hörfunk und im Fernsehen. Gudrun Engel wird Mitglied der Jury und übernimmt die Moderation der Preisverleihung.

Beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis sucht die ARD die besten regionalen Ideen aus Fernsehen, digitalen Projekten und neuen Formaten. Sowohl TV-Beiträge als auch journalistische Ideen in Smart-Apps oder neue Digital-Formate haben die Chance auf eine Auszeichnung - wichtig ist: Sie müssen regional sein.

Eingeladen sind nicht nur öffentlich-rechtliche Sender, sondern auch private deutsche sowie deutschsprachige ausländische Sender oder Anbieter können ihre Filme und Projekte zum Wettbewerb einreichen.

Gesucht werden Beiträge in den Kategorien:

Bestes aktuelles Video

Beste Leistung vor der Kamera

Beste investigative Leistung

Bestes regionales Mediathek-Format

Bestes regionales Social-Video

Das kreative Storytelling

und

"Nah dran" - der Publikumspreis

Die Sender und Anbieter können ihre herausragenden Produktionen - Beiträge, Magazine, Moderationen, Projekte - aus dem Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 beim Regionalwettbewerb der ARD unter www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de einreichen. Dort sind auch die weiteren Einreichungsbedingungen zu finden. Einsendeschluss ist der 19. August 2026.

Über die Nominierung entscheidet eine Fach-Kommission mit erfahrenen Fernseh- und Digital-Journalistinnen und -Journalisten aus den Landesrundfunkanstalten der ARD sowie aus der ARD Mediathek.

Die Gewinnerinnen und Gewinner des Bremer Fernseh- und Digitalpreis werden am Freitag, 13. November 2026, in Bremen gekürt. Moderiert wird die Gala von Gudrun Engel.

Am Nachmittag vor der Gala findet das traditionelle Werkstattgespräch in Zusammenarbeit mit der ARD-ZDF-Medienakademie statt.

Bremer Fernseh- und Digitalpreis

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus, kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web-Produktionen, digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen.

Die Jurymitglieder sind

Hans Helmich (Vorsitz)

Clare Devlin

Gudrun Engel

Andreas Jölli

Inga Mathwig

Christian Mößner

Anja Weckmann

Fotos können bei ARD Foto abgerufen werden

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