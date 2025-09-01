ARD Presse

Abstimmung für Publikumspreis beim "Bremer Fernseh- und Digitalpreis - Der Regionalwettbewerb der ARD" gestartet

Ab 1. September 2025 entscheidet das Publikum, wer beim Bremer Fernseh- und Digitalpreis, dem Regionalwettbewerb der ARD, den Publikumspreis "Nah dran" erhält.

Auf www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de stehen 24 Filme zur Abstimmung.

Zur Wahl stehen regionale Ideen aus Fernsehen, Web und digitalen Projekten.

Bis zum 16. September 2025 kann jede und jeder für ihren und seinen Favoriten stimmen.

Zu gewinnen gibt es in diesem Jahr eine Einladung zum Bremer Fernseh- und Digitalpreis am 7. November 2025 in Bremen (zwei Karten für die Gala am Abend, die After-Show-Party und eine Hotel-Übernachtung) sowie eine Vielzahl von regionalen Preisen aus Deutschland und Österreich.

Bekanntgegeben wird die siegreiche Produktion des Publikumspreises "Nah dran" zusammen mit den anderen ausgezeichneten Beiträgen bei der Verleihung des Bremer Fernseh- und Digitalpreises 2025 am 7. November 2025 in Bremen.

Werkstattgespräch: Das Politische im Regionalen

Gemeinsam mit der ARD.ZDF medienakademie veranstaltet Radio Bremen am Nachmittag vor der Gala das Werkstattgespräch. Thema im diesem Jahr ist: "Das Politische im Regionalen" mit Beispielen aus jungen Formaten, Publikumsbeteiligung und Aktionen mit Politikerinnen und Politikern. Die Referenten kommen vom WDR und von Radio Bremen.

Moderiert wird das Werkstattgespräch von Prof. Dr. Andreas Elter von der ARD.ZDF medienakademie.

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis

Der Bremer Fernseh- und Digitalpreis, der ARD-Wettbewerb für exzellenten Regionaljournalismus kürt mit Unterbrechungen seit 1974 das Beste aus Regionalfernsehen, später auch regionalen Web-Produktionen und neuerdings auch digitalen Projekten und Formaten. Er wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg.

Zusammen mit dem Publikumspreis "Nah dran" werden in diesem Jahr Bremer Fernsehpreise vergeben in den Kategorien:

Bestes aktuelles Video

Beste Leistung vor der Kamera

Beste investigative Leistung

Beste regionales Mediathek-Format

Bestes regionales Social-Video

Unser ganzer Stolz

Wer diese Preise erhält, entscheidet die Jury des Bremer Fernsehpreises mit

Frank Plasberg (Journalist und Jury-Vorsitzender),

Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),

Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer),

Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent)

Inga Mathwig (Redakteurin beim NDR Medienmagazin ZAPP)

Birgitta Weber (Leiterin Fernsehen Inland und Report Mainz beim SWR)

weitere Informationen unter www.bremer-fernseh-und-digitalpreis.de

