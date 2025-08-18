ARD Presse

ARD @gamescom 2025 - Play, Watch, Connect.

Vom 20. bis 24. August zeigt die ARD auf der weltweit größten Messe für Videospiele, wie interaktiv und digital die öffentlich-rechtlichen Angebote sind. Unter dem Motto "Play, Watch, Connect." präsentiert sich die ARD auf der gamescom mit einem Stand in Halle 10.1. Ob live auf Twitch, im Dialog mit Stars aus der Gaming-Szene oder beim Ausprobieren innovativer Formate: Die ARD bringt ihre Vielfalt dorthin, wo Gamerinnen und Gamer zu Hause sind.

Live und zum Mitmachen

An allen fünf Messetagen wird auf dem ARD Twitch-Kanal live von der gamescom gesendet: Mit "tagesschau together" reagiert die Community beispielsweise gemeinsam auf das ARD-Sommerinterview mit CSU-Parteichef Markus Söder. Am 23. August startet die neue Live-Show Sportschau LIVE zum Bundesliga-Samstag - und das direkt vom ARD-Stand, moderiert von Malte Völz. Er begrüßt prominente Gäste und das Publikum kann sich auf Live-Schalten zur Kommentatoren-Cam ins Stadion sowie jede Menge Chat-Interaktion freuen. Zum Bundesliga-Start sind Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger als Experte und der Streamer Chefstrobel dabei.

Der Podcast "Reisegruppe Gamescom" (SWR, WDR für ARD Kultur) bietet allen Besucherinnen und Besuchern Orientierung während der Messe. Von den beiden Podcast-Hosts Daniel Isengard und Patrick Schütz (SWR) bekommen Gaming-Fans Updates zu aktuellen Trends. Gemeinsam mit dem Reporter-Duo Franziska Pille und Kotaro Dürr (WDR) gibt es unterhaltsame Challenges und die spannendsten Geschichten von der gamescom. Zu Gast sind unter anderem Steinwallen (beim Deutschen Computerspielpreis 2025 als "Spieler des Jahres" ausgezeichnet), Janina "itzjanina" Hille (bekannt durch RBTV), Kiara Hufnagel (unter anderem WDR Heimwehpixel) sowie Ingo Knollmann (Sänger der Band "Donots"). Von Montag bis Sonntag erscheint in der Messewoche jeden Abend eine neue Folge in der ARD Audiothek.

Im funk-Format "Henkes Corner" sprechen Streamergrößen wie Jasmin Gnu und Aria Addams live von der gamescom über Gaming, Community und Trends. Ergänzt wird das Twitch-Programm durch Formate wie "Work Hard, Play Hard", "MixTalk" und "Levels & Soundtracks".

Spielen, ausprobieren, entdecken

Wer selbst den Controller in die Hand nehmen will, ist am ARD-Stand genau richtig: Hier können Gaming-Fans die Gewinner des ARD Game Jam 2025 anspielen. Das Community-Projekt von PULS, dem jungen Content-Netzwerk des BR, war der erste öffentlich-rechtliche Game Jam Deutschlands und mit 676 Entwicklerinnen und Entwicklern sowie 162 eingereichten Spielen ein voller Erfolg. Zu entdecken gibt es die Gewinnergames in den Kategorien Best Gameplay, Best Overall, Best Audio & Visual, Best Story und Beste Theme Interpretation. Auch alle anderen Games können am Stand ausprobiert werden.

Dazu kommen Highlights wie das SWR-Format "Bau die Burg", das mittelalterliche Baukunst in Minecraft, Roblox und SIMS zum Leben erweckt. Die Comedyserie "Almania" (SWR) gibt es als Mobile Game, in dem Spielerinnen und Spieler selbst Teil der Schulgemeinschaft werden. Das Format "Heimwehpixel" (WDR) entführt Gäste in Minecraft-Welten voller persönlicher Geschichten - und lädt alle ein, selbst mitzubauen.

Am Freitag ist Bernd das Brot (KiKA) am ARD-Stand zu Besuch und am Samstag schaut Die Maus mit Insa Backe vorbei. 1LIVE (WDR) ist am Freitag wie gewohnt mit dem Bus auf der gamescom vertreten und sendet von 10 bis 18 Uhr.

Mehr als Messe

Neben den Aktivitäten in der Messehalle finden auch weitere Aktionen im Rahmen der gamescom statt: Ein ganz neues Kapitel schlägt der WDR am 21. August mit "WanDooRia" auf. Stars aus der Gaming-Szene retten bei dem Event die Welt, ausgestattet mit Würfel und Bleistift. Veranstaltet wird dieses Pen-&-Paper-Rollenspiel vom WDR vor Live-Publikum im WDR Funkhaus und als Stream auf dem ARD Twitch-Kanal. Ebenfalls im WDR Funkhaus gibt es am 23. August das Konzert "The Sound Of Gaming": Das WDR Funkhausorchester präsentiert ein ausverkauftes Konzert mit Klassikern wie "Tetris" und brandneuen Soundtracks - live gestreamt auf YouTube und dem ARD Twitch-Kanal.

Auf dem ARD Twitch-Kanal können sich Gaming-Fans, die nicht vor Ort sein können, bei den Live-Übertragungen über den Chat einklinken: www.twitch.tv/ard. Alle weiteren Infos unter games.ard.de.

