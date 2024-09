ARD Presse

5G-Broadcast-Test:

Zukunftstechnologie begeistert Nutzer in Hamburg

Bild-Infos

Download

Berlin/Hamburg/München/Stuttgart (ots)

Die ARD hat in den vergangenen Monaten erfolgreich 5G Broadcast erprobt. Das ist eine Technologie, mit der es möglich wird, TV-Live-Streams direkt auf Smartphones und Tablets zu empfangen - ohne dass dafür individuelles Datenvolumen verbraucht wird. Erstmals haben die vier ARD-Medienhäuser BR, NDR, RBB und SWR während der Fußball-Europameisterschaft EURO 2024 und den Olympischen Spielen gemeinsam über diesen neuen Standard gesendet.

5G Broadcast in der Praxis

Im Rahmen dieses groß angelegten Feldtests wurde 5G Broadcast während des Viertelfinales Deutschland gegen Spanien bei der EM 2024 erfolgreich eingesetzt. In Hamburg etwa hatten zwei Testnutzer ein besonderes Erlebnis mit der neuen Technik: Die beiden hatten bei der Verlosung von Tickets für das Viertelfinale zwischen Frankreich und Portugal Glück gehabt, stellten jedoch fest, dass sie sich während des "vorgezogenen Endspiels" zwischen Deutschland und Spanien noch auf der Anreise ins Volksparkstadion befanden.

Dank 5G Broadcast war ihre Sorge, dieses Spiel zu verpassen, unbegründet. Auf der Busfahrt nach Hamburg funktionierte der Empfang auf ihren Testgeräten einwandfrei und stabil, was bei den anderen Fahrgästen für Bewunderung sorgte. Als das Spiel begann, befanden sie sich in der S-Bahn und wurden auch dort schnell von anderen Fußballfans umringt, die das Spiel mitverfolgen wollten. In Hamburg blieb der Empfang durchweg gut, sowohl auf dem Weg zum Stadion als auch im Stadion selbst. Die beiden Testnutzer sowie zahlreiche Fans in ihrer Umgebung verpassten dank 5G Broadcast keine einzige Minute des spannenden Spiels.

Zukunftstechnologie für Millionen Menschen

Die Testübertragungen während der EURO 2024 und der Olympischen Spiele fanden in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart und Halle/Saale statt. Theoretisch könnten durch die im Test eingesetzten Sender rund acht Millionen Menschen in Deutschland erreicht werden. Allerdings ist der Empfang derzeit nur mit prototypischen Smartphones möglich, die bereits für das neue 5G-Broadcast-Netz geeignet sind. Der Test ist ein Beitrag der ARD zur Weiterentwicklung von 5G-Broadcast. Eine Grundlage für den weiteren Fortgang der 5G-Broadcast-Entwicklung wird aber auch die Entscheidung der Hersteller sein, Geräte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, die diese Übertragungstechnologie nutzen können.

Original-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuell