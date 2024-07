EMD - European Marketing Distribution

Allianz der starken Allianzen: EMD Retail Group bündelt Kräfte mit allen Mitgliedern der neuen RTG International

Raymond Wesselse leitet Markenartikel-Department im EMD-Headquarter

Pfäffikon/Schweiz (ots)

Die Retail Group der EMD gibt eine signifikante Erweiterung bekannt: Neu in dieser für ihre Leistungsstärke bekannten Handelsallianz sind die sechs deutschen mittelständischen Händler Bartels-Langness, Bünting, Klaas & Kock, Kaes, Netto und Tegut, die ihre zuvor mit Globus gegründete RTG International jetzt mit der Retail Group der EMD auf internationaler Ebene zusammenführen. Ziel der gebündelten Kräfte ist es, in Partnerschaft mit der internationalen Markenartikelindustrie die besten und kundenfreundlichsten Sortimentskonzepte in den angeschlossenen Ladennetzen zu fördern. Die Integration von RTG International in der Retail Group der EMD wird zum 01. Januar 2025 mit dem gleichzeitigen Startschuss für die operative Arbeit abgeschlossen sein.

Während die Globus-Gruppe mit Sitz in Deutschland, die Euromadi Alfa Group in Spanien, ESD Italia und Superunie aus den Niederlanden den bisher schon erfolgreichen Kern der EMD Retail Group gebildet haben, kommen mit den größtenteils inhabergeführten deutschen Mittelständlern Bartels-Langness, Bünting, Klaas & Kock, Kaes, Netto und Tegut nun also weitere Einzelhandels-Profis dazu. Jedes dieser traditionsreichen Handelsunternehmen ist vor allem in seinen Heimatregionen stark verankert und genießt dort einen hervorragenden Ruf. Die deutsche Kaufland-Gruppe hat die Retail Group der EMD unterdessen verlassen.

Mit der Bündelung der Markenartikel-Einkaufsvolumina von EMD Retail Group und RTG International werden für die Einzelhändler und die Partner in der Industrie vorteilhafte On-Top-Vereinbarungen im Sinne der europäischen Konsumenten realisierbar sein. Gleich zum Start 2025 ist die um die neuen deutschen Einzelhändler erweiterte Retail Group der EMD in mehr als 17.000 Outlets in 5 europäischen Ländern mit ihren kundennahen Aktionen und Services aktiv und repräsentiert dabei einen Außenumsatz von 90 Milliarden Euro.

Die EMD-Prinzipien sehen immer im Wege der partnerschaftlichen Kooperation mit den Herstellern das einvernehmliche Erreichen der gemeinsamen Absatzziele vor. Die EMD, im Jahr 1989 als länderübergreifende Handelsallianz gegründet, gilt auch im 35. Jahr ihres Bestehens als der Verbund, bei dem die langfristig stabile Zusammenarbeit mit den Herstellern und Lieferanten zu den unverrückbaren Eckpfeilern gehört.

Ein Hinweis zur Mitgliedschaft von Tegut und Netto in der Retail Group der EMD: Die gesellschaftsrechtlich zur Migros Zürich bzw. Salling Group gehörenden Einzelhändler Tegut und Netto bringen ausschließlich ihre für den deutschen Markt bestimmten Markenartikel in die von der neuen EMD Retail Group verhandelten Beschaffungsmengen ein.

Neue Leitung für die A-Brand-Abteilung der EMD: Der erfahrene Manager Raymond Wesselse führt jetzt das Markenartikel-Department

Weiter verstärkt hat sich die European Marketing Distribution jetzt auch im personellen Bereich. Der Niederländer Raymond Wesselse steht ab sofort der A-Brand-Abteilung in der EMD-Zentrale in Pfäffikon/Schweiz vor.

Seit über 27 Jahren in leitenden Positionen tätig, verfügt der 53-jährige Wesselse über umfassende Kenntnis und Erfahrung in Groß- und Einzelhandel, im Eigenmarken-Geschäft sowie in der Markenartikel-Industrie. Zuvor für den globalen Vertrieb und die Geschäftsentwicklung von Haleon zuständig, wurden von Raymond Wesselse etwa bekannte Marken wie Sensodyne oder Voltaren betreut. Bei der EMD wird er nun die Abteilung für Top-Markenprodukte führen.

Über die EMD:

Die European Marketing Distribution AG mit Hauptsitz in Pfäffikon, Schweiz, ist seit 1989 in der Konsumgüterindustrie als effizienter und leistungsstarker Partner für Fast Moving Consumer Goods (FMCG) bekannt. Sie entwickelt und beschafft insbesondere hocheffiziente und nachhaltig produzierte Eigenmarkenkonzepte zum Nutzen der Konsumenten auf drei Kontinenten. Die EMD-Zentrale unterstützt und realisiert auch globale Partnerschaften im Bereich der On-Top-Vereinbarungen mit den größten Markenherstellern. Die EMD-Mitgliedsunternehmen repräsentieren allein in Europa derzeit einen Handels-Außenumsatz von über175Milliarden Euro.

Die Mitgliedsunternehmen von European Marketing Distribution (EMD) sind auf den folgenden Märkten tätig:

Australien: Woolworths Österreich: MARKANT Österreich GmbH Dänemark: Dagrofa a/s Portugal: EuromadiPort Deutschland: MARKANT Schweden: Dagab/Axfood Italien: ESD Italia S.r.l. Schweiz: MARKANT Neuseeland: Countdown (Woolworths) Slowakei: MARKANT Niederlande: C.I.V Superunie B.A. Spanien: Euromadi Norwegen: Unil/NorgesGruppen AS Tschechische Republik: MARKANT

Darüber hinaus unterhält die EMD eine Partnerschaft mit der belgischen Colruyt-Gruppe für die internationale Beschaffung von Eigenmarken. Colruyt ist nicht nur im Heimatland, sondern auch in Frankreich und Luxemburg aktiv.

Über die RTG International:

Die RTG International GmbH ist ein Unternehmen der Gesellschafter Globus, Bartels-Langness, Bünting, Tegut, Netto, Kaes sowie Klaas & Kock mit dem Zweck, ihre nationalen Volumina in einer internationalen Einkaufskooperation zur Erbringung, Vermittlung und Unterstützung von Dienstleistungen im Bereich des Einzelhandels und Großhandels zu bündeln. Zusätzlich übernimmt die RTG International die Koordination der Mitgliedschaft gegenüber ihren Gesellschaftern. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Geschäftsführer ist Michael Kutz.

Original-Content von: EMD - European Marketing Distribution, übermittelt durch news aktuell