Streamingnetzwerk von ARD und ZDF: Partner stellen Highlights auf die Startseiten

Gemeinsame Programmempfehlungen zu Weihnachten und Silvester in den Mediatheken

Alle Jahre wieder gibt es zu den Festtagen am Jahresende besondere Filme und Serien - und in diesem Jahr sind die Empfehlungen von ARD und ZDF in beiden Mediatheken abrufbar. Ab dem 23. Dezember 2023 stellen beide Medienhäuser Top-Inhalte ihrer jeweiligen Partner ganz nach vorne. Die ARD präsentiert auf ihrer Startseite u.a. die ZDF-Produktionen "Der Schwarm", "Neo Ragazzi" und "Pippi Langstrumpf". Das ZDF bietet u.a. die brandneue ARD-Serie "Davos 1917", "Babylon Berlin" oder auch "Der kleine Lord" an.

Streamingnetzwerk von ARD und ZDF: Empfehlungen für beide Mediatheken

2023 ist das Streamingnetzwerk für Nutzerinnen und Nutzer der Mediatheken erlebbar geworden. Nun tauchen Inhalte des jeweils anderen Angebots in den Empfehlungen auf, also der ARD "Tatort" in der ZDFmediathek oder die "heute show" des ZDF in der ARD Mediathek. Außerdem können ZDF-Inhalte in der ARD Mediathek ganz komfortabel gesucht, gefunden und direkt angeschaut werden - und andersherum.

Über 20 Millionen Abrufe der jeweils anderen Mediathek

Seit Beginn des Streamingnetzwerks von ARD und ZDF wächst die Zahl der Mediathekszugriffe kontinuierlich weiter. Insgesamt mehr als 20 Millionen Mal haben Nutzerinnen und Nutzer in diesem Jahr Inhalte aus der jeweils anderen Mediathek abgerufen.

Über das ARD/ZDF-Streamingnetzwerk

Durch die Kooperation von ARD und ZDF treten die Mediatheken weiter als eigenständige publizistische Angebote auf, sind aber eng vernetzt. Zu dem großen Inhalte-Kosmos des Netzwerks gehören auch Angebote von ARTE, Phoenix sowie funk. Über den 3sat-Partner sind auch schon Angebote von ORF und SRF im Netzwerk.

ARD und ZDF arbeiten am Aufbau einer gemeinsamen technischen Plattform und wollen das gemeinsame Netzwerk ihrer eigenständigen Mediatheken weiter ausbauen.

