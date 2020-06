ARD Presse

Astrid Plenk als KiKA-Programmgeschäftsführerin bestätigt

Leipzig (ots)

ARD und ZDF setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit mit Astrid Plenk als Programmgeschäftsführerin des ARD/ZDF-Kinderkanals (KiKA) für weitere drei Jahre fort. Die Intendantinnen und Intendanten der ARD haben auf ihrer Sitzung am 16. und 17. Juni 2020 in Leipzig auf Vorschlag des federführenden MDR einer entsprechenden Vertragsverlängerung zugestimmt. Die Personalie steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Gremien des zuständigen MDR.

"Wir freuen uns sehr, mit Astrid Plenk die eingeleiteten strategisch wichtigen Weichenstellungen für KiKA konsequent fortsetzen zu können", freut sich MDR-Intendantin Karola Wille und betont: "Durch ihre herausragende Fach-, Management- und Führungskompetenz gelingt es Astrid Plenk in ganz besonderem Maße, den Ausbau der digitalen Ausspielwege von KiKA als Teil der 'Big 5' im Bereich der Telemedien sehr erfolgreich voranzutreiben. Zu den ursprünglichen KiKA-Ausspielportalen kamen seit ihrem Amtsantritt der Ausbau und die Optimierung des Elternportals, der Vorschul-App KiKANiNCHEN und des KiKA-Youtube-Channels hinzu sowie der Launch der Mediathek 'KiKA-Player' als App und als HbbTV-Applikation."

Astrid Plenk hatte am 1. Januar 2018 die Programmgeschäftsführung des Kinderkanals von ARD und ZDF mit Sitz in Erfurt übernommen. In ihrer Funktion trägt sie die Gesamtverantwortung für die Entwicklung, Planung, Redaktion und Herstellung der Programmangebote in den Bereichen Fiktion, Serie, Lizenzen sowie nonfiktionaler und fiktionaler Inhalte für das öffentlich-rechtliche Kinderprogramm.

Die KiKA-Programmgeschäftsführerin wird gemäß der ARD/ZDF-Verwaltungsvereinbarung auf Vorschlag des federführenden MDR von den Intendantinnen und Intendanten der ARD-Landesrundfunkanstalten und des ZDF bestimmt und ist bei der federführenden Anstalt fest angestellt.

Ihr Vertrag läuft Ende des Jahres aus.

Nachdem auch das ZDF bereits zugestimmt hat, bedarf die Personalie nur noch der Einwilligung durch den MDR-Verwaltungsrat.

Über Astrid Plenk

Dr. Astrid Plenk wurde 1976 in Bernburg/Saale in Sachsen-Anhalt geboren. 2001 schloss sie ihr Studium an der Universität Magdeburg in den Fächern Pädagogik, Psychologie und Soziologie ab und promovierte 2013 an der Universität Kassel. Astrid Plenk leitete ab 2010 die Redaktion "Kinder und Familie" des MDR. Wesentliche berufliche Stationen vor ihrer Tätigkeit beim MDR waren unter anderem die Universal Studios Networks Deutschland GmbH sowie das Internationale Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI) beim Bayerischen Rundfunk. Seit 2011 ist Plenk zudem im "Kuratorium junger deutscher Film" für den Förderbereich Kinderfilm zuständig.

Astrid Plenk ist verheiratet und hat drei Kinder.

