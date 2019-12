Johanniter Unfall Hilfe e.V.

Johanniter begrüßen 200.000sten Hausnotrufkunden

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Bis ins hohe Alter selbstständig in den eigenen vier Wänden leben und sich dabei sicher fühlen - das wünschen sich viele Menschen. Der Hausnotruf kann dafür ein wichtiger Baustein sein. Im November 2019 konnte die Johanniter-Unfall-Hilfe ihren 200.000sten Hausnotrufkunden begrüßen.

Thomas Mähnert, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe, sagt dazu: "Dieses Ziel zu erreichen ist ein wichtiger Meilenstein. Es zeigt uns, dass unsere Kunden den Johannitern und unserem Hausnotruf vertrauen."

Mehr als 1,2 Millionen Notrufe gingen 2018 in den Notrufzentralen der Johanniter ein. 200.000 Mal wurden die Einsatzdienste oder der Rettungsdienst alarmiert und den Hausnotrufkunden vor Ort geholfen. Die Hilfsorganisation ist damit ein führender Anbieter von Notrufsystemen in Deutschland.

"Es ist uns sehr wichtig, einen qualitativ hochwertigen Dienst anzubieten. Denn die Sicherheit in den eigenen vier Wänden ist ein sehr wichtiges Stück Lebensqualität", so Mähnert weiter. "Aus diesem Grund investieren wird kontinuierlich in neue Technik in den Zentralen wie auch beim Kunden. Auch zukunftsweisende Technologien wie Sprachsteuerungen, Bewegungssensoren und telemedizinische Unterstützungsleistungen behalten wir im Blick."

Seit mehr als 30 Jahren bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe ihren Hausnotrufdienst an. Begonnen 1985 im niedersächsischen Berne als ehrenamtlicher Dienst, stehen heute mehr als 900 hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der bundesweiten Dienstleistung. Sie sind für die schnelle und professionelle Notrufbearbeitung in den ausfallsicheren Notrufzentralen zuständig, für die individuelle Kundenbetreuung vor Ort und für die Hilfeleistungen im Notfall.

Über die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Die Johanniter-Unfall-Hilfe ist mit mehr als 23.000 Beschäftigten, rund 40.000 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern und knapp 1,3 Millionen Fördermitgliedern eine der größten Hilfsorganisationen in Deutschland und zugleich ein großes Unternehmen der Sozialwirtschaft. Die Johanniter engagieren sich in den Bereichen Rettungs- und Sanitätsdienst, Katastrophenschutz, Betreuung und Pflege von alten und kranken Menschen, Fahrdienst für Menschen mit eingeschränkter Mobilität, Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Hospizarbeit und anderen Hilfeleistungen im karitativen Bereich sowie in der humanitären Hilfe im Ausland.

Pressekontakt:

Juliane Flurschütz, Pressereferentin

Johanniter-Unfall-Hilfe e.V.

Bundesgeschäftsstelle

Tel: 030-26997-361

E-Mail: medien@johanniter.de

Original-Content von: Johanniter Unfall Hilfe e.V., übermittelt durch news aktuell