Neue Finanzierungsrunde für LocaFox erfolgreich abgeschlossen

Berlin (ots) - Frisches Kapital für LocaFox: Die ddvg investiert gemeinsam mit der Bremer Tageszeitungen AG in den Berliner Handelsdienstleister

LocaFox hat eine neue Finanzierungsrunde im mittleren siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Zu den Kapitalgebern zählen die 2 Welten Investment GmbH - Tochtergesellschaft der ddvg (Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft) - sowie die Bremer Tageszeitungen AG (Weser-Kurier, Bremer Nachrichten).

"Wir sind überzeugt davon, dass LocaFox mit seinem innovativen Produkt und dem erfahrenen Team die Art, wie die Konsumenten das Internet zum Einkaufen zukünftig nutzen, nachhaltig verändern wird. LocaFox ist ein hervorragendes Unternehmen mit der Kompetenz, die Digitalisierung des stationären Handels in den nächsten Jahren effizient und erfolgreich voranzutreiben", erklärt Christopher Koeppler von der zur ddvg gehörenden 2 Welten Investment.

"Wir sind mit unserem Verlagsangebot über viele Jahrzehnte mit der Stadt und ihren Händlern verbunden. Den Handel in der Region zu stärken, hat für uns daher einen sehr großen Stellenwert. LocaFox unterstützt Einzelhändler in hervorragender Weise, erfolgreich zu sein und bietet Konzepte, die dem lokalen Handel nachhaltig helfen. Deshalb streben wir eine langfristige Zusammenarbeit an", so Eric Dauphin, Vorstand der Bremer Tageszeitungen AG.

LocaFox hilft stationären Händlern nicht nur bei der Digitalisierung ihrer Bestände, sondern bringt Konsumenten nach der Online-Recherche wieder zurück in die lokalen Geschäfte. Hierfür kooperiert LocaFox seit Ende des vergangenen Jahres mit Google und ist Teil des Acceleration-Programms. Mit den Google "Local Inventory Ads" haben lokale Händler die Möglichkeit, Konsumenten in der Nähe ihres Geschäfts gezielt mit speziellen Produktanzeigen prominent auf sich aufmerksam zu machen. Nach dem Klick auf die Anzeige landen die Konsumenten auf einer eigens von LocaFox für den Händler bereitgestellten Produktseite, die als virtuelles Schaufenster fungiert.

LocaFox wurde 2017 von einer Fachjury für das Magazin "Digital Commerce" unter die Top 50 der innovativsten Start-ups für die Digitalisierung des Handels gewählt.

--- Über LocaFox: Die Vision von LocaFox ist es, die Wettbewerbsfähigkeit von Offline-Händlern in Zeiten des Online-Shoppings sicherzustellen und auch kleinen und mittelständischen Handelsunternehmen zu mehr Sichtbarkeit beim digital denkenden Konsumenten zu verhelfen. LocaFox wurde im Juni 2013 von Karl Josef Seilern (CEO), Lukas Zels und Michael Wendt gegründet.

Pressekontakt:

Thilo Grösch, Unternehmenssprecher LocaFox GmbH

Oudenarder Str. 16, 13347 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 208 490 069

Mail: thilo.groesch@locafox.de

Original-Content von: DDVG Deutsche Druck- und Verlagsgesellschaft, übermittelt durch news aktuell