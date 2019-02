ARAG

ARAG übernimmt den Rechtsschutzbestand der DAS in der Republik Irland und setzt internationalen Expansionskurs fort

Der ARAG Konzern baut sein internationales Geschäft weiter aus und wird in der Republik Irland aktiv. Das Düsseldorfer Familienunternehmen hat sich mit der in der Republik Irland ansässigen DAS Legal Expenses Insurance Company Limited, die zum ERGO Konzern gehört, über den Erwerb des irischen Geschäfts verständigt. Die ARAG und die DAS UK Group einigten sich im Februar 2019 auf einen Geschäftsübergang inklusive der Übernahme der Belegschaft vor Ort. Seit mehr als 20 Jahren bietet DAS Rechtsschutzprodukte für Privatpersonen und Gewerbe in der Republik Irland an. Mit einem Marktanteil von circa 60 Prozent und einem Bruttobeitragsvolumen von circa 6 Millionen Euro in 2018 ist das Unternehmen Marktführer im Rechtsschutzmarkt der Republik Irland.

"Mit der Republik Irland erschließen wir uns nun das 18. Land für den ARAG Konzern. Wir freuen uns darauf, unseren Aktionsradius in Europa zu erweitern und uns vielversprechende Wachstumsoptionen zu sichern. Strategisch ist dies für uns von großem Interesse", erläutert der Vorsitzende des Vorstandes und Mehrheitsaktionär des ARAG Konzerns, Dr. Dr. h. c. Paul-Otto Faßbender. Zuletzt hatte der ARAG Konzern neue Einheiten in Kanada und Australien gegründet.

Das bestehende Management Team wird auch zukünftig das Geschäft in Dublin verantworten. Das Produktportfolio der DAS Legal Expenses Insurance Company Limited umfasst Verkehrs- und Familienrechtsschutz sowie Gewerberechtsschutz und Assistance Leistungen. "Diese neue Entwicklung ist für uns eine ideale Basis, unsere Beziehungen mit unseren Kunden und Geschäftspartnern zu stärken. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserer hochqualifizierten Belegschaft unsere hervorragende Verankerung im Rechtsschutzmarkt der Republik Irland unter dem Dach des ARAG Konzerns weiter zu festigen und auszubauen", kündigt Adrienne O'Sullivan, CEO DAS Irland, an.

"Im Zuge unserer internationalen Portfolio-Optimierung stellen wir unser Geschäft in puncto strategischer Relevanz, Positionierung und Marktattraktivität kontinuierlich auf den Prüfstand", betont Alexander Ankel, Chief Operating Officer der ERGO International AG. "Diese Vereinbarung ist ein weiterer logischer Schritt, die Optimierungsstrategie unserer internationalen Geschäftsaktivitäten weiter voranzutreiben und uns auf strategisch wichtige Regionen und Märkte mit nachhaltigem und profitablem Wachstum zu konzentrieren."

Der Erwerb des Bestands der DAS Legal Expenses Insurance Company Limited steht noch unter dem Zustimmungsvorbehalt der zuständigen Versicherungsaufsichtsbehörden. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Vertraulichkeit vereinbart.

ÜBER ARAG

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 17 Ländern - inklusive den USA und Kanada - nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit über 4.000 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von über 1,6 Milliarden EUR. Mehr unter www.arag.com

ÜBER ERGO GROUP AG

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in mehr als 30 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der Gruppe steuern drei Einheiten das deutsche und internationale Geschäft sowie das Digital- und Direktgeschäft (ERGO Deutschland, ERGO International und ERGO Digital Ventures). Knapp 42.000 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2017 nahm ERGO 19 Milliarden EUR an Beiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Versicherungsleistungen von 18 Milliarden EUR. ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger. Mehr unter www.ergo.com

