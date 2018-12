Exklusive Umfrage: Kate ist Königin der Herzen und beliebter als Meghan

München (ots) - Trotz neuer Konkurrenz durch Herzogin Meghan (37) bleibt Kate (36) der Deutschen Liebling. Das zeigt eine exklusive Kantar-Emnid-Umfrage des Magazins FRAU IM SPIEGEL. Gefragt nach der Beliebtesten der Prinzessinnen und jungen Königinnen wird die Herzogin von Cambridge von 19 Prozent der Umfrage-Teilnehmer genannt. Gerade bei den 14- bis 29-Jährigen ist die hübsche Ehefrau von Prinz William (36) extrem beliebt. Ihre Outfits werden von jungen Frauen auf der ganzen Welt kopiert. Auch in der Gruppe der 40- bis 49-Jährigen ist Kate der große Favorit. Für die engagierte Dreifach-Mama hat die Familie Priorität. Sie verbringt jede freie Minute mit ihren Kindern Prinz George (5), Prinzessin Charlotte (3) und Prinz Louis (acht Monate), macht ihnen selbst Frühstück und bringt sie in den Kindergarten. Für ihren Jüngsten nahm sie sich eine sechsmonatige Babypause. So viel Mutterliebe kommt offenbar gut an.

Doch auch Meghan, Herzogin von Sussex, spielt vorne mit. Als Neue im Bunde hat sie auf Anhieb Platz vier in dem FRAU IM SPIEGEL-Beliebtheitsranking erobert und damit etablierte Prinzessinnen von ihren Stammplätzen verdrängt: ein Aufstieg im Eiltempo. Zu verdanken hat sie das vor allem den Jüngeren im Alter von 14 bis 29 (19 Prozent / insgesamt: sieben Prozent). Innerhalb eines Jahres hat die Ex-Schauspielerin ("Suits") alles erreicht: Prinz Harrys Herz erobert, Heiratsantrag bekommen, eine Traumhochzeit gefeiert - und nun erwartet sie ein Baby. Mit ihrer herzlichen Art kommt sie gut an.

Meghan setzt sich engagiert für Herzensangelegenheiten wie die Rechte von Frauen ein. Das Publikum feiert sie bei ihren Auftritten wie einen Popstar. Weiter nach oben ging es im Ranking wohl nicht, weil ihr Image zurzeit Risse bekommt: Schlechte Behandlung ihrer Angestellten, Geltungsdrang und eine ruppige Art werden ihr nachgesagt.

Platz zwei auf der Beliebtheitsskala erreicht mit 14 Prozent Kronprinzessin Victoria von Schweden (41). Sie glänzt mit Fleiß und Zuverlässigkeit und erfüllt ihre royalen Pflichten stets mit einem warmen Lächeln. Mit Prinz Daniel (45) führt Victoria eine skandalfreie Ehe und kümmert sich vorbildlich um ihre Kinder Prinzessin Estelle (6) und Prinz Oscar (2). Das kommt vor allem bei den Befragten über 50 gut an. Bei Männern und der jungen Zielgruppe bis 29 Jahre kann Victoria dagegen nicht groß punkten. Ob ihnen die Kronprinzessin zu konservativ ist?

Die Bronzemedaille sichert sich Königin Máxima der Niederlande (47) mit 13 Prozent. Die Mutter von drei Töchtern - Kronprinzessin Amalia (15), Prinzessin Alexia (13) und Prinzessin Ariane (11) - überzeugt mit Power und Lebenslust. Doch die letzten Jahre waren schwer für die Frau von König Willem-Alexander (51). Im August 2017 hat die gebürtige Argentinierin ihren krebskranken Vater Jorge Zorreguieta verloren; er verstarb im Alter von 89 Jahren. Zehn Monate später nahm sich ihre kleine Schwester Inés, die viele Jahre an Depressionen litt, mit 33 Jahren das Leben. Trotz dieser Verluste kam Máxima weiter ihren royalen Pflichten nach und lächelte tapfer öffentlich alle Probleme weg. Das macht sie vor allem in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen besonders beliebt.

Die weiteren Plätze hinter Meghan belegen Kronprinzessin Mette-Marit (45) mit vier Prozent, Prinzessin Sofia (34) mit drei Prozent, Prinzessin Madeleine (36), Fürstin Charlène von Monaco (40), Königin Letizia (46) und Kronprinzessin Mary (46) mit jeweils einem Prozent sowie Belgiens Königin Mathilde (45) mit null Prozent. (An 100 % fehlende Angaben = "weiß nicht" / "keine davon".)

Befragt wurden 512 Frauen und 493 Männer in Deutschland.

