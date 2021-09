Palmers Textil AG

PALMERS verzeichnet Umsatzrekord

Die Corona-Krise war gestern: Mit einer klaren Strategie konnte das Traditionswäscheunternehmen PALMERS im ersten Halbjahr 2021 ein fulminantes Rekordergebnis erzielen.

PALMERS lässt die Corona-Krise hinter sich. Denn: Im ersten Halbjahr 2021 gelang es dem österreichischen Marktführer im Wäschebereich, mehr als 32 % Umsatzwachstum zu verzeichnen und damit sogar das bisher umsatzstärkste Jahr 2019 um 14% (1. Halbjahr 2021 im Vergleich mit dem 1. Halbjahr 2019) zu übertreffen. Diese und weitere Kennzahlen sowie News aus dem Unternehmen gab PALMERS am Donnerstag, den 9. September 2021 im Rahmen seines alljährlichen Pressegesprächs bekannt. Bei einzigartiger Aussicht im JUWEL über den Dächern Wiens sprachen Ralph Hofmann, PALMERS-Director Marketing & Sales, Robert Weiß, neuer PALMERS-Director Finance sowie die langjährige PALMERS-Head of Product Eva Renk-Klenkhart über die Erfolgsstrategie der Kultmarke, Veränderungen im Konsument*innen-Verhalten und aktuelle Trends im Wäschesegment.

PALMERS mit außergewöhnlichem Wachstum

Bereits 2020 konnte PALMERS die Corona-Krise meistern und bis heute sicherstellen, dass kein einziger Arbeitsplatz abgebaut werden musste. Heute, ein Jahr später, blickt PALMERS auf noch nie dagewesene Ergebnisse: "Nachdem wir auch 2020 deutlich besser als der Markt reüssieren konnten, sind wir nun besonders stolz auf unsere Rekordergebnisse im ersten Halbjahr 2021. Trotz der harten Lockdowns in Österreich und Deutschland konnten wir in der Gruppe mehr als 32 % Umsatzwachstum erzielen", so Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales bei PALMERS. Auch das bereits vergangene Geschäftsjahr, das mit 31.01.2021 abgeschlossen wurde, war für das Traditionsunternehmen ein voller Erfolg: "Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020/21 erwarten wir trotz globaler Pandemie ein ausgeglichenes Ergebnis bei einem positiven EBITDA. Im aktuellen Geschäftsjahr gehen wir dank Rekordumsätzen von einem starken Anstieg des Unternehmensergebnisses aus", konstatiert Robert Weiß. Er wurde im Rahmen der Pressekonferenz als neuer Director Finance bei PALMERS vorgestellt.

Erfolgsstrategie stellt Kund*innen in den Mittelpunkt

"Bereits vor Corona haben wir wesentliche strukturelle Projekte vorangetrieben, die sich nun als Fundament unserer stabilen finanziellen Situation erweisen", erläutert Weiß und meint damit eine Reihe an wesentlichen Treibern, die in wirtschaftlich volatilen Zeiten für Rekordergebnisse gesorgt haben. Mit dem PALMERS-Versprechen „Beste Passform,beste Qualität undbeste Beratung“ stellt PALMERS die Vielfalt und Bedürfnisse der Kund*innen in den Mittelpunkt. Und so hat das österreichische Unternehmen im vergangenen Jahr zahlreiche Produktinnovationen entwickelt, implementiert derzeit ein neues CRM-System für den PALMERS Club und hat seine Digitalisierungsoffensive vorangetrieben, die in der Post-Corona Zeit mehr denn je an Bedeutung gewonnen hat. Ralph Hofmann skizziert die Erfolgsstrategie folgendermaßen: "Wir befinden uns wieder auf einem stabilen Wachstumspfad. Unsere Kund*innen nehmen die vollständig überarbeitete Kollektion hervorragend an. Wir pushen nun neue Produktinnovationen und Kooperationen, wie beispielsweise unsere Kapselkollektionen PALMERS x MARINA HOERMANSEDER. Das macht auch viele neue Zielgruppen auf uns aufmerksam."

p2 und basics by PALMERS auf der Überholspur

Das Credo "Gemeinsam sind wir stark" erwies sich für PALMERS und seine Kooperationspartner im Großhandel ebenso als erfolgreicher Wachstumstreiber. "Dank unserer Partner im Großhandel sind wir nun noch sichtbarer mit unseren Marken PALMERS, p2 und basics by PALMERS vertreten. Gerade in Zeiten von Pandemien ist es besonders wichtig, mehrere Standbeine zu haben", sagt Ralph Hofmann, PALMERS-Director Marketing & Sales. Die Tochtermarke p2 ist nach einer dreijährigen Pause wieder in über 500 BIPA-Filialen zurück und hat in diesem Jahr nicht nur mit verschiedenen Bikini-Modellen, sondern auch mit innovativen Mix und Match-Basics überzeugt, die in Kürze auch für Herren erhältlich sein werden. Mitte März dieses Jahres begab sich PALMERS mit der neuen Exklusivmarke basics by PALMERS nun auch mit INTERSPAR auf gemeinsame Modereise. Dazu stellt Hofmann fest: "Beide Marken - sowohl p2 als auch basics by PALMERS - performen stark und sind auch international erfolgreich."

PALMERS präsentiert die neue Herbst/Winter-Kollektion

Eine Erfolgsstrategie, die die Kund*innen in den Mittelpunkt stellt, lässt auch die nachhaltige Veränderung des Kaufverhaltens nicht außer Acht. "Qualität ist im Zuge der Pandemie noch stärker in den Mittelpunkt der Kaufentscheidungen gerückt und steht somit auch bei der weiteren Evolution unserer gesamten Kollektion im Fokus", erklärt Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS, die im Rahmen des Pressegesprächs auch die neue Herbst/Winter-Kollektion präsentierte. "Diese Saison setzen wir auf einen neuen Farbtrend. Unsere neue PALMERS Farbe der Saison ist Midnight Blue. Sie zieht sich wie ein blauer Faden durch unsere Kollektion und vereint Eleganz sowie Alltagstauglichkeit", so die Modeexpertin. Kund*innen dürfen sich in der kalten Jahreszeit auf ein vielfältiges Angebot freuen: Von Dessous aus recycelten Materialien aus der PALMERS Green Line über die Erweiterung des Wohlfühl-Sortiments mit wärmenden Mischungen wie z.B. Wolle-Seide bis hin zu Lingerie, die sich raffiniert kombiniert auch als Oberbekleidung auf Partys eignet. Dabei beweist PALMERS einmal mehr: In einer Welt, die passt, ist für jede*n etwas dabei.

Kultmarke auf Expansionskurs

Wie PALMERS sein Wachstum auch in Zukunft fortsetzen will, beantwortet Ralph Hofmann, PALMERS-Director Marketing & Sales, schließlich folgendermaßen: "Unsere aktuellen Rekordergebnisse bestätigen einmal mehr, dass unsere hundertprozentige Ausrichtung an den Bedürfnissen der Kund*innen der Schlüssel zum Erfolg ist. Bereits seit 107 Jahren dominiert PALMERS den mitteleuropäischen Dessous-Markt und schlägt dabei stets die Brücke zwischen Tradition und Innovation. Auch das zweite Halbjahr 2021 sowie das kommende Jahr versprechen aufregend zu werden, denn so viel sei bereits verraten: PALMERS wird in Bälde mit mehreren neuen Flagship-Stores in Österreich aufschlagen. Man darf gespannt sein!"

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

