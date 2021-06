Palmers Textil AG

PALMERS startet mit einer neuen Bademoden-Kollektion in den Sommer 2021

Wien (ots)

Die aktuelle Swimwear-Kollektion des Wäschemarktführers PALMERS überzeugt mit trendigen Modellen, zeitlosen Designs, vielfältigen Mustern, Schnitten und Passformen.

Die Badesaison 2021 ist eröffnet – und damit auch die Suche nach einem passenden, modischen Begleiter für den Pool, das Freibad oder den Strand. Das heimische Traditionswäscheunternehmen PALMERS präsentiert auch heuer wieder eine umfangreiche Bademoden-Kollektion, die keine Wünsche offen lässt. Dazu erklärt Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS: "In einer Welt, die passt, ist jede Figur eine Bikinifigur. Unsere aktuelle Bademoden-Kollektion zelebriert die Träger*innen in all ihrer Vielfalt und hält mit vielen unterschiedlichen Designs, Größen, Schnitten und Passformen garantiert für jede PALMERS-Kundin und jeden PALMERS-Kunden das passende Lieblingsteil für den Sommer bereit." Erhältlich ist die aktuelle Bademode-Linie aktuell in mehr als 300 PALMERS-Filialen sowie im PALMERS-Onlineshop.

Trend 1: Around the World

Die neue Swimwear-Kollektion entführt PALMERS-Kund*innen modisch in weite Ferne. Zahlreiche Drucke und Farben sind von der Natur, exotischen Landschaften und den schillernden Tönen des Meeres inspiriert, wie PALMERS-Produktchefin Renk-Klenkhart erklärt: "Während die Serie ‚Talulah Blues‘ mit einem modernen Muschelprint auf sich aufmerksam macht, geht die Reise mit den Pailetten-bestickten ‚Mauritius Glitz‘-Bikinis auf eine der luxuriösesten Destinationen im Indischen Ozean." Ein absolutes Highlight der Kollektion ist zudem die Linie "San Andres Floral", die mit einem unverwechselbaren Blumenprint überzeugt. All jene, die von der legendären Copacabana träumen, haben bei PALMERS die Möglichkeit, die Reise nach Brasilien zumindest modisch anzutreten. Die Serie "Copacabana Jacquard" umfasst zwei Bikini-Oberteile und zwei Bikini-Unterteile mit einem lieblichen Blütenmotiv in sanftem Gelb, verspielten Accessoires und herausnehmbaren Paddings.

Trend 2: Modern Mariner

All jene, die es lieber zeitlos und minimalistisch mögen, werden ihre Freude an dem immer wiederkehrenden Marine-Trend haben. Ein Traum in Blau ist etwa die Serie "Biarritz Basics", die neben einem eleganten Badeanzug mit abnehmbaren Trägern auch zwei Bikini-Tops und zwei Bikini-Unterteile mit hochwertigen, goldenen Accessoires umfasst. Nicht minder elegant ist die aus zwei Bikinis und einem Einteiler bestehende Linie "Corfu Stripe", mit der die Trägerinnen auch abseits der malerischen Strände von Griechenland garantiert eine gute Figur machen. "Auch die Herren-Bademode steht im Sommer 2021 ganz im Zeichen des Marine-Trends. Mit den ‚Carribean Classic Shorts‘ im Tropen-Print und einem bequemen Lining aus softer Microfaser beweisen Männer Modebewusstsein", so Expertin Eva Renk-Klenkhart.

Trend 3: Beyond the Sea

Auch die gekonnte Farbkombination von maritimem Dunkelblau und strahlendem Orange zieht sich als Wiedererkennungsmerkmal durch die neue Bademoden-Kollektion von PALMERS. Ein absolutes Highlight ist dabei etwa "Ipanema Floral", eine Serie in sommerlichem Orange. Sie besteht aus einem Badeanzug mit einer atemberaubenden Silhouette, zwei Bikini-Bottoms und zwei Bikini-Tops. Die Kombination aus Dunkelblau und Orange passt jedoch auch den Herren. Denn diese greifen auch heuer zu "Modern Ocean", der vielleicht besten Badehose der Welt: Der PALMERS Sommer-Bestseller in Dunkelblau und Türkis überzeugt unter anderem mit Einschnitten an den Seiten der Hosenbeine für bequemeres Sitzen, platzierten Ösen für den Luft- und Wasseraustritt, einer weichen Innenhose aus Jersey und stylishen Details in sattem Orange.

Trend 4: Beachwear all day

Wenn es nach dem Badetag weiter zu einem Spaziergang an der Strandpromenade oder einem sommerlichen Barbecue geht, muss das Umziehen oft schnell gehen. Auch dafür hält die aktuelle Bademode-Linie von PALMERS die passenden Modelle bereit. Neben dem langen Sommerkleid der Serie "Nautic Dress" verspricht auch die elegante Strandtunika "Ibiza Days" zu einem absoluten Dauerbrenner in der Sommer-Garderobe zu avancieren. "Mit einem lässigen V-Schnitt aus hochwertiger Spitze erinnert diese Tunika an den Glamour der beliebten Balearen-Insel Ibiza", sagt PALMERS-Produktchefin Eva Renk-Klenkhart und erklärt abschließend: "Hochwertige Bade- und Strandmode kommt meist ohne allzu viele Accessoires aus. Dennoch zählt unser ‚Beach Straw Hat‘ zu meinen persönlichen Lieblingsprodukten der PALMERS Swimwear-Kollektion. Er ist der perfekte Sommerbegleiter und wird in den kommenden Monaten garantiert im Dauereinsatz sein."

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

