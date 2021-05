PALMERS x MARINA HOERMANSEDER launchen neue Bademode-Kollektion

Palmers Textil AG

Die Zusammenarbeit zwischen PALMERS und der namhaften österreichischen Designerin Marina Hoermanseder geht in die nächste Runde.

Hochwertige Stoffe, verspielte Details, aufsehenerregende Leoprints und Marina Hoermanseders unverwechselbares Markenzeichen, die große Gürtelschnalle – mit diesen starken Wiedererkennungsmerkmalen hat die erste PALMERS x MARINA HOERMANSEDER-Kollektion vergangenen Herbst von sich Reden gemacht. Nach Lingerie steht nun Bademode im Fokus der Zusammenarbeit. Einmal mehr trifft dabei die 107-jährige PALMERS-Expertise auf die visionären High Fashion-Designs von Marina Hoermanseder. Mit neun Key Pieces lassen die beiden Partner legendäre Swimwear-Designs der Vergangenheit und Frauen in all ihrer Vielfalt hochleben. Erhältlich ist die neue Kollektion ab dem 16. Mai 2021 in ausgewählten PALMERS-Filialen und im PALMERS-Onlineshop.

"Buckle Beach" - ein Revival des ikonischen Badeanzugs

Im Mittelpunkt der aktuellen PALMERS x MARINA HOERMANSEDER-Kollektion steht der Badeanzug "Buckle Beach" in den Farben rot und grün. Angelehnt ist er an einen PALMERS-Einteiler, der in den Neunzigerjahren in die Geschichte der heimischen Kultmarke eingegangen ist und damals von keiner geringeren als Supermodel Cindy Crawford präsentiert wurde. "Der Badeanzug 'Buckle Beach' zollt nicht nur einem Stück Modegeschichte Tribut, sondern setzt die Vorzüge der Trägerin mit einem extra hohen Beinausschnitt, einem tiefen Rückenausschnitt und einem Gürtel gekonnt in Szene", sagt Modedesignerin Marina Hoermanseder und ergänzt: "Badeanzüge erleben aktuell ein absolutes Revival. Zurecht, denn ein gut geschnittener Einteiler schmeichelt jeder Figur."

In einer Welt, die passt, ist jede Figur eine Bikinifigur

Im eleganten Schnallen-Look und zeitlosem Schwarz überzeugt die Serie "Buckle Royale", die am Pool, am Strand oder gekonnt kombiniert auch abseits der Badesaison alle Blicke auf sich zieht. Die Serie, umgesetzt aus hochwertigem Jacquard, punktet mit modischen Ring Accessoires sowie der unverkennbaren Marina Hoermanseder-Schnalle und umfasst ein Neckholder-Top, zwei verschiedene Bikini-Hose und einen edlen Badeanzug. "Die Serie 'Buckle Royale' beweist, dass Bademode sexy und zeitgleich stilvoll, komfortabel und tragbar sein kann. Die Modelle stehen unverkennbar für PALMERS x MARINA HOERMANSEDER und unterstreichen, dass jede Figur eine Bikinifigur ist", erklärt Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS.

Inspirierende Zusammenarbeit

Fans von Marina Hoermanseder kennen ihr Faible für Leoprints – und so darf ein trendiges Tiermuster auch in der neuen Kollektion von PALMERS x MARINA HOERMANSEDER nicht fehlen. Die Serie "Mansion Beach" umfasst einen Bikini und einen Badeanzug im opulenten Leoprint, die mit stylishen Ring Accessoires und der Marina Hoermanseder- Schnalle versehen sind. "Die Zusammenarbeit mit PALMERS, der bekanntesten Wäsche- Marke Österreichs, macht unglaublich viel Spaß und ist für beide Seiten inspirierend. Inspirieren wollen wir aber vor allem die Trägerinnen, die sich in unserer neuen Swimwear-Kollektion sexy, selbstbewusst und vor allem wohl fühlen sollen", zeigt sich Modeschöpferin Marina Hoermanseder stolz.

Marina Hoermanseder und die neue Welt von PALMERS

Lisa Reisenberger, Head of Marketing bei PALMERS Textil AG, zeigt sich einmal mehr begeistert über die Zusammenarbeit: "Marina Hoermanseder verbucht mit ihren Designs internationale Erfolge und wird von Stars wie Lady Gaga oder Rihanna gefeiert. Aber auch hierzulande begeistert sie eine fashion-affine Zielgruppe, die wir mit der neuen PALMERS x MARINA HOERMANSEDER-Kollektion auf die neue Welt von PALMERS aufmerksam machen wollen."

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

