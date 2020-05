Palmers Textil AG

PALMERS präsentiert die neue Bademoden-Kollektion

Wien (ots)

Bademode, die passt

Die Badesaison 2020 steht in den Startlöchern – und damit auch die neue Swimwear Kollektion des Traditionswäscheunternehmens PALMERS. Ob am Badeteich, im Freibad oder während einer kleinen Auszeit auf Balkonien – mit den vielen, aufregenden Bademoden-Highlights in dieser Saison machen Sie überall eine gute Figur. „Die PALMERS Welt ist eine Welt, in der jede Figur eine Bikinifigur ist. Und genau dafür steht auch unsere neue Bademoden-Kollektion“, so Eva Renk-Klenkhart, Head of Product bei PALMERS, über die aktuelle Swimwear, die ab sofort in den mehr als 300 PALMERS-Filialen erhältlich ist.

Eine Welt, die passt

Auch in dieser Saison überzeugt PALMERS mit einer einzigartigen Kollektionsvielfalt, die neben Bikinis, Badeanzügen und Badehosen auch Accessoires, wie etwa Badetaschen, Strohhüte und Flip Flops, umfasst. Mit einer breiten Auswahl an Designs und Schnittformen in den Trendfarben der Saison haben die PALMERS-KundInnen diesen Sommer die Qual der Wahl. Dabei dreht sich alles darum, die eigenen Vorzüge gekonnt hervorzuheben, wie Renk-Klenkhart erklärt: „In der aktuellen Swimwear-Kollektion ist für jede Bikinifigur etwas dabei. So bieten trendige Bikini-Oberteile mit neuer Schnittform tollen Support bis Cup E, während gleich mehrere der diesjährigen Bikini-Unterteile dem aktuellen Retro-Trend Rechnung tragen. Denn: Nichts schmeichelt der Silhouette der Trägerinnen so, wie Midi Hosen mit hohem Beinausschnitt und seitlicher Raffung.“ In der Badesaison 2020 ebenso heiß begehrt: Verspielte Rüschen, die den Blick aufs Dekolleté lenken, Bandeau-Bikinis, die mit abnehmbaren Trägern für nahtlose Bräune sorgen und Bikini-Hosen mit Brazil-Schnitt, die Kurven in Szene setzen.

Wohlfühlen in den Trendfarben des Jahres

So groß die Vielfalt der aktuellen PALMERS Bademoden-Kollektion auch ist, eines haben alle Produkte gemeinsam: Sie sorgen für Sommerfeeling pur – ganz egal, ob sich die TrägerInnen in knallig-bunten Farben, blauen Meerestönen, floralen Prints, exotischen Mustern oder auch in zartem Weiß wohler fühlen. „Die PALMERS-Welt steht für eine Welt, die passt – unabhängig davon, ob die Trägerin in kräftigen Farben selbstbewusst alle Blicke auf sich ziehen will oder lieber in klassischen, maritimen Farben durch den Sommer geht“, so PALMERS-Produktchefin Eva Renk-Klenkhart.

Badeanzüge als Must Have im Sommer 2020

Als absolutes Must Have gilt in dieser Saison der klassische Badeanzug. „Sein ehemals etwas altbackenes Image hat der Badeanzug längst abgelegt. Denn ein Einteiler schmeichelt wirklich jeder Figur. Die neue Swimwear-Kollektion von PALMERS umfasst klassische Badeanzüge ebenso wie Badeanzüge mit asymmetrischen Trägern oder sexy Cut-Outs, mit denen die TrägerInnen ihre Vorzüge unterstreichen und ihre Schokoladenseite zur Geltung bringen“, erklärt Eva Renk-Klenkhart.

Herren-Swimwear mit Stil

Auch Herren werden in der sommerlichen Welt von PALMERS fündig und dürfen sich in dieser Badesaison auf eine Vielfalt an Styles, Schnitten, Farben und Mustern freuen. Neben zahlreichen neuen Modellen hat auch in diesem Jahr die „Modern Ocean“-Badehose wieder ihren Weg in die Swimwear-Kollektion geschafft. In verschiedenen Trendfarben überzeugt sie mit Einschnitten an den Seiten der Hosenbeine für bequemeres Sitzen, platzierten Ösen für den Luft- und Wasseraustritt und eine weiche Innenhose aus Jersey, um nur einige Vorzüge zu nennen.

Pressekontakt:

Lucia Kozova

Marketing & Fashion PR Manager

Palmers Textil AG

Ares Tower / Donau-City-Straße 11

1220 Vienna / Austria

P: +43 (0)1 357 0000 615

M: +43 (0)664 6114194

E:lucia.kozova@palmers.at

Original-Content von: Palmers Textil AG, übermittelt durch news aktuell