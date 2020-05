Palmers Textil AG

p2: PALMERS-Tochtermarke feiert ihr Comeback

Wien (ots)

Nach einer dreijährigen Pause meldet sich p2 mit der neuen Beachwear-Kollektion zurück

p2 is back: Die junge, dynamische Textilmarke p2, die 1998 vom österreichischen Wäsche-Marktführer PALMERS ins Leben gerufen wurde, ist ab dem 14. Mai 2020 nach einer dreijährigen Pause wieder im Handel erhältlich. Die neue, limitierte Beachwear-Kollektion der beliebten PALMERS-Tochtermarke wird im österreichischen Handel exklusiv bei BIPA erhältlich sein und mit 15 hochwertigen Bikini-Modellen für sommerliche Vibes sorgen. Darüber hinaus sind die neuen Produkte auch im p2-Online Shop (www.p2.com), bei BIPA in Kroatien sowie bei Müller in Deutschland, der Schweiz, Spanien und Ungarn präsent.

'Be 2 beautiful, be 2 natural, be 2 colourful‘

p2 zelebriert die Vorfreude auf die Sommersaison mit einer bunten Vielfalt an stylishen Bikinis in vier unterschiedlichen Schnittvarianten. Egal ob am See, am Pool oder auf Balkonien – der p2-Bikini ist der perfekte Begleiter für heiße Sommertage. Dabei ist für jeden Geschmack etwas dabei: Knallig-bunte Farben ebenso wie klassisches Schwarz, verführerisches Rot, exotische Animal Prints, florale Muster oder auch sommerliche Streifen.

Das Comeback geht weiter

Für Tino Wieser, Vorstand der PALMERS Textil AG, ist p2 ein wesentlicher Baustein der neuen PALMERS Großhandels-Strategie: „p2 war bereits in der Vergangenheit ein wesentlicher Erfolgsfaktor für PALMERS. Mit unserer neuen p2 Beachwear-Kollektion setzen wir nun ein klares Zeichen in Richtung Wachstum im Großhandel.“

Zur Rückkehr von p2 erklärt Ralph Hofmann, Director Marketing & Sales bei PALMERS: „Das Comeback von p2 ist einer unserer größten Meilensteine in diesem Jahr. Wir freuen uns sehr, dass wir pünktlich zur neuen Badesaison mit 15 neuen Bikini-Modellen zurück auf dem Markt sind. Vielen Dank an unsere Handelspartner für das Vertrauen. Und eines sei bereits verraten: Kommenden Herbst dürfen sich die KundInnen auf eine ebenso vielfältige Unterwäsche-Kollektion freuen.“

Über PALMERS

1914 hat Ludwig Palmers den Grundstein für ein besonderes Unternehmen gelegt, das bis heute seinen Erfolg auf außergewöhnliche Leistungen im Bereich Produkt, Kundennähe und Beratung begründet. PALMERS gilt als Innovationsführer im Wäschebereich und ist in Österreich klarer Marktführer mit über 200 Standorten. Hierzulande besitzt die Marke PALMERS einen Bekanntheitsgrad von fast 100 Prozent, womit sie als Markenikone bezeichnet werden darf. Über die Grenzen Österreichs hinaus genießt die Marke PALMERS einen ausgezeichneten Ruf und dank seiner legendären Plakatkampagnen eine überdurchschnittlich hohe Markenbekanntheit. Heute ist PALMERS an über 300 Standorten in 17 Ländern mit eigenen Filialen, Shop-in-Shop- und Franchiseflächen in ganz Europa vertreten. PALMERS konnte immer wieder neue Akzente und Maßstäbe setzen und sich dadurch als eine international führende Marke etablieren. Seit der Übernahme des Unternehmens 2015 durch die Familien Wieser und Hutman ist PALMERS auf dem Weg zu einer globalen Fashion-Brand.

