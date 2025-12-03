LEGO Gruppe

Die ultimative Trophäe des Weltfußballs zum Nachbauen: LEGO Gruppe und FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026(TM) gehen Partnerschaft ein

Billund, Dänemark (ots)

Gemeinsam bauen und feiern: Die Kooperation schafft einzigartige Spielerlebnisse für LEGO Fans und die der FIFA-Weltmeisterschaft rund um das größte Sportereignis 2026.

Ab sofort vorbestellbar: LEGO® Offizieller Pokal der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft aus LEGO Steinen ist im Maßstab 1:1 im Onlineshop erhältlich.

Ein perfektes Match: Die LEGO Gruppe und der FIFA World Cup 2026(TM) kooperieren, um die Fußballwelt mit Kreativität und Spielfreude zu bereichern. Im Vorfeld des Turniers präsentieren sie die LEGO® Editions FIFA World Cup, eine exklusive Produktreihe, die das größte Fußballereignis der Welt feiert. Den Auftakt macht der legendäre offizielle FIFA WM-Pokal.

Das Set erscheint im März 2026 und ist die erste offizielle detaillierte 1:1-Nachbildung der begehrtesten Trophäe im Weltfußball. Fans jeden Alters können sich damit eine goldene Erinnerung an dieses Turnier nach Hause holen und ihre Leidenschaft für den Fußball ausdrücken, noch bevor im Sommer der Anpfiff ertönt.

Sammlerstück mit versteckten Details

Die beeindruckende Trophäe besteht aus 2.842 LEGO Elementen und enthält mit Abstand die meisten goldfarbenen Steine, die je in einem LEGO Set verbaut wurden. Im Inneren verbirgt sich das Logo der WM 2026 sowie eine exklusive Minifigur mit einem winzigen FIFA WM-Pokal - so können sich alle Fans wie echte Weltmeister:innen fühlen. Ein Schiebemechanismus im oberen Teil der Weltkugel enthüllt diese Szene.

"Die LEGO Brand hat schon immer die Kraft der Kreativität gefeiert und Menschen jeden Alters durch die Freude am Bauen und Spielen verbunden. Die Zusammenarbeit mit dem FIFA World Cup 2026 würdigt das legendärste Turnier der Welt und die globale Leidenschaft, die es entfacht. Der FIFA WM-Pokal ist ein universelles Symbol für Erfolg und Einheit. Dank der Kreativität der LEGO Steine können Fans auf der ganzen Welt diese Begeisterung nun erleben - Stein für Stein und im echten LEGO Stil. Dies ist erst der Anfang unserer Partnerschaft, und wir freuen uns riesig darauf, Familien und Fans weltweit zusammenzubringen, um Fußball, Fantasie und eines der größten Symbole des Sports auf völlig neue Weise zu feiern", kommentiert Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer bei der LEGO Gruppe, die Zusammenarbeit.

Welche Bedeutung der Pokal für Spieler und Fans hat, weiß Sami Khedira nur zu gut. Er gewann 2014 mit Deutschland die FIFA-Weltmeisterschaft: "Der WM-Titel hat mein Leben verändert - ich erinnere mich an den Augenblick, als ich den Pokal hochhielt, als wäre es gestern gewesen. Jetzt können Fans dieses Gefühl mit dem LEGO WM-Pokal-Set nachempfinden und ihre eigene Geschichte schreiben. Diese Kooperation feiert nicht nur den Fußball, sondern verbindet uns alle über die Freude am Spiel. Ich bin gespannt, wie dieser ikonische Pokal Fans weltweit dazu inspiriert, groß zu träumen und Momente für die Ewigkeit zu schaffen."

LEGO® Offizieller Pokal der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft

Alter: ab 12 Jahren

Preis: 179,99 EUR

Teile: 2.842

Produktnummer: 43020

Maße: 36 cm hoch

Der LEGO® Offizieller Pokal der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft kann ab sofort unter www.LEGO.com/fifa-world-cup-official-trophy vorbestellt werden. Ab dem 1. März 2026 erhältlich unter www.LEGO.com, in LEGO Stores und ausgewählten Einzelhandelsgeschäften weltweit.

Über die LEGO Gruppe

Die Mission der LEGO Gruppe ist es, Kinder durch Spiel zu inspirieren und in ihrer Entwicklung zu fördern. Das "LEGO® System in Play" ermöglicht Kindern und erwachsenen Fans mit LEGO® Steinen alles kreativ zu bauen und nachzubauen, was sie sich vorstellen können. Die LEGO Gruppe wurde 1932 in Billund, Dänemark von Ole Kirk Kristiansen gegründet. Der Name leitet sich von den beiden dänischen Wörtern LEg GOdt ab, was so viel wie "Spiel gut" bedeutet. Auch heute noch ist die LEGO Gruppe ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Billund. Ihre Produkte werden mittlerweile in mehr als 120 Ländern weltweit verkauft. Für weitere Informationen: www.LEGO.com.

*Über die LEGO® Play Well-Studie 2024

Im Auftrag der LEGO Gruppe, durchgeführt von Edelman DXI

36 Länder: Australien + Neuseeland, Belgien, Brasilien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Indien, Indonesien, Italien, Japan, Kanada, Kenia, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Saudi-Arabien, Singapur, Slowakei, Spanien, Südafrika, Südkorea, Schweden, Schweiz, Taiwan, Tschechische Republik, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich und USA.

Gesamtstichprobe: 61.532, darunter 36.000 Eltern (ca. 1000 pro Markt) und 25.532 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren (ca. 700 pro Markt).

Zeitraum der Studie: 13.12.23 - 24.01.2024

