Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz - Wahl des Vorsitzenden

Die Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz findet vom 23. bis 26. Februar 2026 in Würzburg statt. Dabei ist nach sechs Jahren auch die Wahl des Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz gemäß dem Statut vorgesehen.

Der amtierende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, hat jetzt aus diesem Anlass einen Brief an die Mitglieder der Bischofskonferenz geschrieben. Mit Blick auf die Wahl des Vorsitzenden heißt es darin wörtlich: "Um im Vorfeld gute diesbezügliche Überlegungen zu ermöglichen, möchte ich Euch mitteilen, dass ich für eine erneute Wahl nicht zur Verfügung stehe. Ich habe mich dazu nach Beratung und reiflicher Überlegung entschieden." Bischof Bätzing empfindet es "als eine große Ehre und Freude, diesen Dienst in wahrlich anspruchsvollen Zeiten zu tun, die zugleich neue Gestaltungsspielräume eröffnen". In seinem Brief spricht er einen vielfachen Dank aus und zwar an alle, "die mich in den zurückliegenden sechs Jahren wertschätzend und konstruktiv-kritisch unterstützt haben". Für die anstehende Wahl bete er um Gottes guten Geist und wünscht dem "Miteinander in der Konferenz weiterhin den Mut zum offenen Wort, zu konstruktivem Ringen und die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen - um miteinander den Gläubigen in unserem Land und vielen mehr die Freude des Glaubens zu bezeugen".

Anlässlich des Briefes fügt Bischof Bätzing hinzu: "Es waren sechs intensive Jahre, in denen wir Bischöfe gemeinsam mit vielen anderen aus dem Volk Gottes einiges bewegen und für eine tragfähige Zukunftsgestalt von Kirche in unserem Land realisieren konnten. Jetzt ist es Zeit, diese für die Arbeit der Bischofskonferenz wichtige Aufgabe in andere Hände zu legen. Und ich bin mir sicher, es wird gut weitergehen."

