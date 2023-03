Informationszentrale Deutsches Mineralwasser

Mineralwasser - Mehr Leistungsfähigkeit mit Natur pur

Anmoderationsvorschlag: Ausreichend zu trinken, ist wichtig. Zumindest hört und liest man das immer wieder. Tatsächlich sollte man das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Immerhin bestehen wir zu mehr als der Hälfte aus Wasser. Es ist sozusagen Kühl-, Lösungs- und Transportmittel des Körpers und sorgt nicht nur dafür, dass wir bei hohen Temperaturen oder auch Sport cool bleiben, sondern es versorgt auch alle Organe, Muskeln und Nerven mit dem, was sie brauchen, um gut zu funktionieren. Im Umkehrschluss heißt das: Wer nicht ausreichend oder auch das Falsche trinkt, macht früher schlapp. Mehr dazu von Oliver Heinze.

Sprecher: Ohne ausreichende Flüssigkeit läuft im Körper nichts! Zumindest nicht richtig.

O-Ton 1 (Umfrage: Woran merken Sie, dass Sie zu wenig getrunken haben?, 18 Sek.): Mann: "Wenn ich nicht genug getrunken habe, merke ich das vor allem daran, dass ich Kopfschmerzen bekomme und mich auf der Arbeit auch nicht mehr richtig konzentrieren kann." Frau: "Ich merke das vor allen Dingen am Denken, dass ich total müde bin und schlapp bin, gerade beim Lernen bin ich dann komplett durcheinander." Mann: "Und ich mache auch wirklich sehr gerne Sport. Und wenn ich da zu wenig getrunken habe, dann bin auch einfach nicht so leistungsfähig."

Sprecher: Es kommt aber nicht nur darauf an, dass man genug trinkt. Es sollte auch das Richtige sein. Um über den Tag konzentriert und leistungsfähig zu bleiben, eignen sich Mineralwässer perfekt. Das weiß auch die Weltklasse-Leichtathletin Malaika Mihambo, die bereits zwei Weltmeistertitel und einmal olympisches Gold geholt hat.

O-Ton 2 (Malaika Mihambo, 23 Sek.): "Um leistungsfähig zu bleiben, trinke ich sehr gerne Mineralwasser, denn Mineralwasser sorgt eben dafür, dass ich optimal mit Flüssigkeit versorgt bin und bereit bin, Vollgas zu geben. Es ist ein absolut natürliches Produkt mit wichtigen Mineralstoffen, das uns das zurückgeben kann, was wir über den Tag verlieren. Und dabei ist es egal, ob wir Sport machen, am Schreibtisch sitzen oder unterwegs sind."

Sprecher: Die Mineralstoffe gelangen ganz natürlich in das Mineralwasser. Es hat sie sozusagen mitgenommen auf seinem langen Weg durch die verschiedenen Gesteinsschichten, die je nach Region anders beschaffen sind. Um dieses Naturprodukt zu schützen, wird Mineralwasser streng nachhaltig gefördert. Ein weiterer echter Pluspunkt für die Ausnahme-Athletin, die auch Umweltwissenschaften studiert.

O-Ton 3 (Malaika Mihambo, 25 Sek): "Für mich persönlich sind Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehr wichtige Aspekte, die wir alle aber auch, also nicht nur individuell, sondern wir als Gesellschaft, auch immer mit im Kopf haben müssen und deshalb versuche ich auch, bei allem, was ich tue, darauf zu achten, dass diese Aspekte eben berücksichtigt werden. Und gerade Mineralwasser ist so eine kostbare Ressource, mit der wir achtsam und verantwortungsvoll auch umgehen müssen."

Sprecher: Um diese Mineralwasser-Vorkommen mit ihrer ursprünglichen Reinheit heute und für die nachfolgenden Generationen zu schützen, ist nachhaltiges Wirtschaften das A und O. Darum darf nie mehr aus der Mineralwasserquelle entnommen werden, als auf natürliche Weise neu entsteht. Das ist bei allen deutschen Mineralwässern ausnahmslos der Fall. Die Mineralbrunnen sind sogar auf dem besten Weg, als erste Lebensmittelbranche in Deutschland bis 2030 klimaneutral zu werden.

Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos darüber, warum Mineralwasser ein reines Naturprodukt ist, was es für den Körper tut und wie die Deutschen Mineralbrunnen dafür sorgen, dass diese kostbare Ressource geschützt wird, finden Sie im Netz unter mineralwasser.com.

