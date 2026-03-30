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Škoda Peaq: Ein erster Ausblick auf das neue Elektro-Flaggschiff von Škoda

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Mladá Boleslav (ots)

› Das größte Škoda Modell: Der Peaq erweitert das Elektroportfolio im oberen Segment und bietet bis zu sieben Sitze, eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern sowie noch mehr Auswahlmöglichkeiten für die Kunden

› „Peak comfort“: Das neue Aushängeschild der Marke verfügt über eine Vielzahl an Komfort- und Entspannungsfunktionen, darunter ein High-End-Soundsystem von Sonos

› „Peak spaciousness“: Der Peaq verfügt über den größten Kofferraum im aktuellen Portfolio und das größte Panoramadach, das es je bei einem Škoda gab

› Wichtiger Antrieb für die elektrische Zukunft von Škoda: Der Peaq wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, das vollelektrische Modellangebot der Marke in 2026 zu verdoppeln

Škoda Auto wird sein Portfolio Mitte 2026 um das vollelektrische SUV Peaq erweitern, das auf der Konzeptstudie Vision 7S basiert. Das auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) basierende und in Mladá Boleslav produzierte Modell wird zum neuen Elektro-Flaggschiff des tschechischen Automobilherstellers. Es erweitert das Elektroportfolio im oberen Segment und wird eine Schlüsselrolle bei der Verdopplung der elektrischen Modellpalette von Škoda im Jahr 2026 spielen – und den Kunden damit noch mehr Auswahl bieten. Das größte und geräumigste Modell im Škoda Portfolio hat eine Reichweite von mehr als 600 Kilometern, ist fast 4,9 Meter lang und bietet je nach Konfiguration Platz für fünf oder sieben Personen. Mit fünf Sitzen bietet er bis zu 1.010 Liter Kofferraumvolumen – so viel wie kein anderes Škoda Modell. Neben vielen anderen Neuheiten verfügt der Peaq optional über ein Relax-Paket (Relax-Paket in Deutschland nicht im Angebot. Alle Bestandteile des Relax-Pakets werden auf dem deutschen Markt aber in anderen Paketstrukturen mit anderen Paketnamen verfügbar sein.) mit ergonomischen Sitzen mit Massagefunktion, Beinstützen, Premium-Sound von Sonos und einer integrierten Wellness-App, die den Innenraum in eine Lounge auf Rädern verwandelt.

Alle Details zum neuen Škoda Peaq finden Sie hier.

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