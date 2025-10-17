Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda präsentiert die neuen Sondermodelle Balance für Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia

Weiterstadt (ots)

› Umfangreiche Serienausstattung bietet bis zu 3.200 Euro Preisvorteil

› Das attraktive Gesamtpaket der Balance-Sondermodelle umfasst Leichtmetallräder, die Design Selection Loft bzw. Lodge beim Octavia und mehrere Ausstattungspakete

› Alle Balance-Modelle verfügen serienmäßig über eine dreijährige Anschlussgarantie bis maximal 50.000 Kilometer

Škoda präsentiert neue Sondermodelle für fünf seiner Baureihen: Fabia, Scala, Kamiq, Karoq und Octavia sind ab sofort als umfangreich ausgestattete Sondermodelle Balance bestellbar. Škoda stattet sie mit attraktiven serienmäßigen Features und Paketen aus, die bei Kunden besonders beliebt sind. Außerdem ist eine dreijährige Anschlussgarantie bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 Kilometern mit an Bord. Kunden sparen beim Kauf eines Balance-Modells bis zu 3.200 Euro gegenüber einem Serienmodell mit vergleichbarer Ausstattung.

Beim Škoda Fabia Balance gehören die 16-Zoll-Leichtmetallräder Proxima in Grau mit schwarzen Aeroblenden und die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung zum Serienumfang. Die hinteren Seitenscheiben und die Heckscheibe sind dunkel getönt (Sunset). Die umfangreiche Ausstattung beinhaltet darüber hinaus das Paket Licht & Sicht Plus mit LED-Hauptscheinwerfern mit integriertem Kurven- und Abbiegelicht, Fernlichtassistent Regensensor, automatischer Innenspiegelabblendung und elektrisch anklappbaren Außenspiegeln. Das Paket Parken umfasst Parksensoren vorn und hinten, eine Rückfahrkamera, den schlüssellosen Fahrzeugzugang KESSY und die Fahrprofilauswahl. Der Škoda Fabia Balance ist mit fünf Motor-Getriebe-Kombinationen erhältlich. In Kombination mit dem 59 kW (80 PS) starken 1,0 MPI und manuellem 5-Gang-Getriebe startet der Preis ab 24.280 Euro (Škoda Fabia Balance 1,0 l MPI 59 kW (80 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,1 – 5,3 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 116 – 121 g/km; CO2 Klasse: D). Gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell sparen Käufer bis zu 1.800 Euro.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Fabia Balance finden Sie hier auf skoda-media.de.

Škoda Scala Balance und Kamiq Balance verfügen über die Vorbereitung für eine Anhängerzugvorrichtung, ein beheizbares Lenkrad und die 17-Zoll-Leichtmetallräder Propus Aero in Schwarz glanzgedreht. Dank der enthaltenen Pakete Licht & Sicht Plus, Winter Plus und Komfort sind unter anderem Matrix-LED-Scheinwerfer und ein dynamischer Fahrlichtassistent, beheizbare Vordersitze und eine beheizbare Frontscheibe sowie Parksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera und der schlüssellose Fahrzeugzugang KESSY serienmäßig. Die Antriebspalette umfasst bei beiden Modellen jeweils fünf Motor Getriebe-Kombinationen. Die Preise beginnen beim Einstiegsaggregat, dem 1,0 TSI mit 70 kW (95 PS) und manuellem 5-Gang-Schaltgetriebe, bei 29.330 Euro für den Scala Balance (Škoda Scala Balance 1,0 l TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,2 – 5,6 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 118 – 126 g/km; CO2-Klasse: D) und bei 30.510 Euro für den Kamiq Balance (Škoda Kamiq Balance 1,0 l TSI 70 kW (95 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 – 5,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 123 – 130 g/km; CO2-Klasse: D). Beim Scala profitieren Kunden von einem Preisvorteil von bis zu 2.100 Euro gegenüber einem vergleichbar ausgestatten Serienmodell, beim Kamiq von bis zu 2.000 Euro.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Scala Balance finden Sie hier auf skoda-media.de und des Kamiq Balance hier.

Der Škoda Karoq Balance punktet neben den anthrazitfarbenen 17-Zoll-Leichtmetallrädern Scutus mit Aeroblenden in Mattschwarz, KESSY, einem beheizbaren Lenkrad und einer schwenkbaren Anhängerzugvorrichtung mit den drei sonst optionalen Paketen Winter, Parken sowie Licht & Sicht. Dadurch bietet das Sondermodell zum Beispiel Matrix-LED-Scheinwerfer, LED-Ambientebeleuchtung und die Rückfahrkamera. Der Karoq ist mit allen sechs Motor-Getriebe-Varianten der Baureihe erhältlich. Die Preise für den Karoq Balance beginnen bei 36.050 Euro in Kombination mit dem 1,0 TSI mit 85 kW (115 PS) und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe (Škoda Karoq Balance 1,0 l TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,8 – 6,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 133 – 139 g/km; CO2-Klasse: D – E). Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell beträgt 2.900 Euro.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Karoq Balance finden Sie hier auf skoda-media.de.

Das Balance-Portfolio komplettiert der Škoda Bestseller Octavia als Limousine und als Octavia Combi. Beide Varianten kommen mit der Design Selection Lodge in Anthrazit und Schwarz und rollen serienmäßig auf den 17-Zoll-Leichtmetallrädern Slagard Aero in Schwarz glanzgedreht. Darüber hinaus punktet das Sondermodell mit Akustikverglasung, getönten Seitenscheiben und Heckscheibe (Sunset) und einer Rückfahrkamera. Windschutzscheibe, Vordersitze und Lenkrad sind beheizbar. Weitere sonst optionale Ausstattungspakete bieten unter anderem serienmäßig Matrix-LED-Scheinwerfer, das 10 Zoll große Digital Cockpit Plus und den 13-Zoll-Infotainmentbildschirm inklusive Navigationssystem. KESSY, die elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung und der variable Ladeboden erleichtern das Ein- und Aussteigen sowie das Beladen. Sonnenrollos an den hinteren Türen und Schlafkopfstützen an den äußeren Rücksitzen steigern den Komfort. Insgesamt sind jeweils sieben Motor-Getriebe-Varianten verfügbar. Mit dem 1,5 TSI mit 85 kW (115 PS) und manuellem 6-Gang-Schaltgetriebe ist der Octavia Balance ab 34.410 Euro erhältlich (Škoda Octavia Balance Limousine 1,5 l TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,3 – 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 120 – 129 g/km; CO2-Klasse: D), der Octavia Combi Balance ab 35.110 Euro (Škoda Octavia Balance Combi 1,5 l TSI ACT 85 kW (115 PS): Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,4 – 5,8 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 124 – 132 g/km; CO2-Klasse: D). Der Preisvorteil gegenüber einem vergleichbar ausgestatten Serienmodell beträgt beim Octavia Balance und beim Octavia Combi Balance bis zu 3.200 Euro.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des Octavia Balance und des Octavia Combi Balance finden Sie hier auf skoda-media.de.

Alle Balance-Modelle bieten zudem serienmäßig eine dreijährige Anschlussgarantie, die die Herstellergarantie auf insgesamt fünf Jahre bis zu einer maximalen Gesamtfahrleistung von 50.000 Kilometern erweitert. Optional lässt sich die maximale Gesamtfahrleistung auf 100.000 oder 150.000 Kilometer weiter erhöhen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell