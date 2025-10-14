Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Elroq ist ‚German Car of the Year‘ 2026 in der ‚Kompaktklasse‘

Weiterstadt

› Mit dem Erfolg in der ‚Kompaktklasse‘ qualifiziert sich der Elroq für das Finale um den Gesamtsieg

› Mehr als 80 unterschiedliche Neuheiten standen in fünf Klassen zur Wahl

› Votum von hochrangig besetzter Expertenjury mit mehr als 40 deutschen und internationalen Top-Journalisten

› Gesamtsieger wird am 14. und 15. Oktober nach Testfahrten im direkten Vergleich ermittelt

Eine Expertenjury mit mehr als 40 hochrangigen Journalisten hat entschieden: Der Škoda Elroq ist ‚German Car of the Year‘ 2026 in der ‚Kompaktklasse‘. Damit qualifiziert sich das batterieelektrische SUV für das Finale um den Gesamtsieg am 14. und 15. Oktober.

Die Auszeichnung ‚German Car of the Year‘ wird seit acht Jahren vergeben und gehört zu den renommierten und begehrten Preisen in der Automobilindustrie. Für den Wettbewerb qualifizieren sich alle Neuheiten, die in den letzten zwölf Monaten auf den Markt gekommen sind. Sie treten - abhängig von ihren Eigenschaften – in fünf Klassen an. Die Jury aus rund 40 deutschen und internationalen Journalisten stimmt dann über ihren Favoriten ab. Dieses Urteil ist besonders wertvoll, weil dafür fundierte Erfahrung aus Präsentationen, Testfahrten und Vergleichstests einfließen. Die Fahrzeuge mit den meisten Stimmen gewinnen in ihrer jeweiligen Klasse. Aus diesen Votings ging der Škoda Elroq als ‚German Car of the Year‘ 2026 in der ‚Kompaktklasse‘ hervor. Dabei setzte er sich gegen 27 Wettbewerber und damit im größten Starterfeld durch.

Die fünf Klassensieger treten nun im Finale am 14. und 15. Oktober direkt gegeneinander an und werden von einer Expertenjury vor Ort im direkten Vergleich beurteilt. Das Fahrzeug mit den meisten Stimmen wird dort klassenübergreifend zum ‚German Car of the Year‘ 2026 gewählt. Der Gesamtsieger wird am 17. November bekannt gegeben.

Der Škoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit in Deutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Er trägt dazu bei, dass Škoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen nach den ersten neun Monaten des Jahres auf Rang zwei der Zulassungsstatistik liegt, vor allen Premiumanbietern und vor allen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedene Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, moderner Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen für das kompakte E-SUV.

