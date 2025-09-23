Skoda Auto Deutschland GmbH

30 Jahre Škoda Museum: Heimat der traditionsreichen Geschichte, des Erbes und der Zukunft des Unternehmens

Mladá Boleslav

› Seit seiner Eröffnung im Jahr 1995 hat das Škoda Museum in Mladá Boleslav mehr als vier Millionen Besucher begrüßt

› Die Ausstellungen bieten detaillierte Einblicke in die Höhepunkte der 130-jährigen Geschichte von Škoda und die Zukunft der Marke

› Das Škoda Museum veranstaltet regelmäßig Vorträge, Konzerte und Programme für Erwachsene und Kinder

Das Škoda Museum in Mladá Boleslav feiert sein 30-jähriges Bestehen. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1995 hat es zahlreiche einzigartige historische Fahrzeuge ausgestellt, viele Themenausstellungen veranstaltet und mehr als vier Millionen Besucher begrüßt. Seit seiner Eröffnung hat es somit zur Bereicherung des kulturellen Lebens in Mladá Boleslav und der gesamten Region beigetragen.

Heimat und kulturelles Archiv der langen und faszinierenden Geschichte der Marke

Das Škoda Museum wurde 1995 anlässlich des 100-jährigen Jubiläums von Škoda Auto eröffnet und befindet sich in einem historischen Industriegebäude aus dem frühen 20. Jahrhundert. Das Gebäude, in dem ursprünglich Fahrräder, Motorräder, Motoren und Autos hergestellt wurden, befindet sich in der Straße Václava Klementa 294 in Mladá Boleslav, die zum Hauptwerk von Škoda führt.

Im Jahr 2012 wurde das Museum umfassend modernisiert und erhielt seine heutige Form. Die 1.800 m² große Ausstellungsfläche ist in die drei Bereiche Tradition, Evolution und Präzision unterteilt. Weitere Besonderheiten sind ein spezielles Depot für Sportwagen und Prototypen, die Multifunktionshalle Laurin & Klement Forum, das Café und Restaurant Václav sowie ein Souvenirshop. Das Museum zeigt rund 50 Autos, fünf Motorräder und zwei Fahrräder, während das Depot 23 Studien, Prototypen und Rennwagen beherbergt. Seit 2018 ist in der Ausstellung des Museums auch ein L&K-Lorraine-Dietrich-450-Flugzeugmotor aus dem Jahr 1926 zu sehen. In Zusammenarbeit mit dem Nationalen Technischen Museum in Prag erinnert er an das Kapitel Luftfahrt in der Geschichte von Laurin & Klement.

In den letzten 30 Jahren hat sich das Škoda Museum auch zu einem kulturellen Zentrum für die Stadt Mladá Boleslav und die gesamte Region entwickelt. Neben Dauer- und Wechselausstellungen finden hier regelmäßig verschiedene kulturelle und pädagogische Veranstaltungen und Aktivitäten für Erwachsene und Kinder statt. Darüber hinaus beteiligt es sich an lokalen und landesweiten Initiativen, darunter die beliebten Museumsnächte.

Einzigartige Exponate und Themenausstellungen

Das Škoda Museum bereichert seine Dauerausstellung kontinuierlich mit Sonderausstellungen, in denen Konzeptfahrzeuge, Designstudien und Studentenprojekte kurz nach ihrer Weltpremiere präsentiert werden. In den letzten Jahren wurden in diesen Sonderausstellungen auch die neue Generation des Superb nebst seiner Vorgänger, 50 Jahre RS, der Škoda Popular und Rapid sowie 60 Jahre Škoda 1000 MB gezeigt, außerdem gab es Ausstellungen zu den Themen Nachhaltigkeit und Ökologie.

Das Museum verzeichnet durchweg hohe Besucherzahlen und zieht Besucher aus aller Welt an: 2006 begrüßte es seinen einmillionsten Besucher und im Januar dieses Jahres seinen viermillionsten. Der Besuch kann auch mit einer Besichtigung der Škoda Produktionsstätten in Mladá Boleslav, Vrchlabí oder Kvasiny oder mit einem Ausflug zum Geburtshaus von Ferdinand Porsche in Liberec-Vratislavice verbunden werden.

Zwei Jubiläen: 30 Jahre Museum und 130 Jahre Škoda

Das Jubiläum des Museums fällt mit dem 130. Jahrestag der Grundsteinlegung von Škoda zusammen. Damit ist das Unternehmen einer der ältesten noch aktiven Automobilhersteller der Welt. Eine Sonderausstellung zu diesem besonderen Jubiläum ist noch bis Ende des Jahres zu sehen.

