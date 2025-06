Skoda Auto Deutschland GmbH

Rallye Italien Sardinien: Škoda Crews jagen weitere WRC2-Meisterschaftspunkte

Mladá Boleslav (ots)

› Der ehemalige WRC2-Champion Emil Lindholm und seine Beifahrerin Reeta Hämäläinen (Škoda Fabia RS Rally2) gehören zu den Favoriten auf einen WRC2-Podestplatz beim sechsten WM-Lauf

› Ihre Toksport WRT-Teamkollegen Robert Virves/Jakko Viilo (Škoda Fabia RS Rally2) wollen in die Punkteränge fahren

› Die Škoda Fabia RS Rally2-Fahrer Roberto Daprà und Fabrizio Zaldivar wollen ihre Platzierung in der WRC2-Gesamtwertung verbessern

Nach der Rallye Portugal steht in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft eine weitere schwierige Schotter-Rallye an: Sechster Lauf der Saison 2025 ist die Rally Italien Sardinien vom 5. bis 8. Juni auf der italienischen Mittelmeerinsel Sardinien. 33 Crews sind in der WRC2 gemeldet, 15 von ihnen kämpfen mit einem Škoda Fabia um WM-Punkte.

Das Team Toksport WRT setzt den Škoda Fabia RS Rally2 für drei Fahrerteams ein, die sich Hoffnungen auf einen Spitzenplatz machen: Emil Lindholm und Beifahrerin Reeta Hämäläinen aus Finnland, Robert Virves mit Co-Pilot Jakko Viilo aus Estland sowie Fabrizio Zaldivar aus Paraguay, der auf Beifahrer Marcelo Der Ohannesian vertraut.

„Obwohl ich in den vergangenen Jahren bei dieser Rallye nicht viel Glück hatte, bin ich zuversichtlich. Der Škoda Fabia RS Rally2 hat seine Konkurrenzfähigkeit auf rauen Schotterprüfungen hinreichend bewiesen“, sagt Lindholm, der WRC2-Champion von 2022.

Auch Robert Virves bereitet sich auf seinen zweiten WRC2-Punktelauf der Saison vor. Da die Spitzenreiter in der WRC2-Gesamtwertung bereits bei zwei oder drei Veranstaltungen gepunktet haben, sind Lindholm und Virves derzeit nicht in den Top-10 gelistet. Fabrizio Zaldivar hat bisher 23 Punkte aus zwei Veranstaltungen gesammelt und liegt in der WRC2-Fahrerwertung an siebter Stelle.

Weitere Škoda Crews, die nach Sardinien reisen, sind Mikko Heikkilä/Kristian Temonen (TGS Worldwide) und Lauri Joona/Samu Vaaleri (MS Munaretto) aus Finnland sowie Roberto Daprà/Luca Guglielmetti aus Italien (Delta Rally Team). Martin Prokop, der sein eigenes Team leitet, und Beifahrer Michal Ernst vertreten die Tschechische Republik. Nikolay Gryazin (Delta Rally Team) ist nicht auf der Jagd nach WRC2-Punkten, sondern strebt einen Podiumsplatz in der RC2-Klasse an. Gus Greensmith, der in der aktuellen WRC2 Gesamtwertung bestplatzierte Škoda Fahrer, ist nicht am Start.

42 Crews mit RC2-Fahrzeugen haben für die Rallye Italien Sardinien gemeldet, 33 von ihnen sind berechtigt, WRC2-Punkte zu sammeln. In dieser Gruppe ist Škoda mit 15 Crews die stärkste Marke.

Die Rally Italien Sardinien, die rund um die Küstenstadt Olbia ausgetragen wird, umfasst 16 Wertungsprüfungen über 320,24 Kilometer. Nach dem Shakedown am Donnerstag (5. Juni) besteht die Freitagsetappe aus sechs Prüfungen über 120,70 Kilometer. Am Samstag folgen weitere sechs Prüfungen mit insgesamt 121,60 Kilometern auf Inselpisten. Der Sonntag beschließt den sechsten Lauf der FIA Rallye-Weltmeisterschaft mit vier Prüfungen über 77,94 Kilometer. Die Siegerehrung ist für 16.00 Uhr MESZ geplant.

Wussten Sie, dass ...

... Italien bereits im Eröffnungsjahr 1973 einen Lauf zur Weltmeisterschaft ausrichtete und diese Veranstaltung bis 2003 als Rallye Sanremo auf dem Festland ausgetragen wurde?

... die sardische Kult-Prüfung ‚Lerno – Su Filigosu‘ den spektakulären ‚Micky’s Jump‘ beinhaltet, benannt nach Michele Carta alias Micky, der die Prüfung entworfen hat?

... das Rallye-Zentrum und der Servicepark für die diesjährige Veranstaltung von Alghero an der Westküste Sardiniens nach Olbia an der Ostküste der Insel zurückkehren?

Gesamtwertung WRC2/Fahrer (nach fünf von 14 Veranstaltungen)

1. Yohan Rossel (FRA), Citroën, 67 Punkte

2. Oliver Solberg (SWE), Toyota 60 Punkte

3. Gus Greensmith (GBR), Škoda, 40 Punkte

...

6. Roberto Daprà (ITA), Škoda, 24 Punkte

7. Fabrizio Zaldivar (PRY), Škoda, 23 Punkte

8. Mikko Heikkilä (FIN), Škoda, 19 Punkte

Gesamtwertung WRC2 Teams (nach fünf von 14 Veranstaltungen)

1. PH Sport, Citroën, 109 Punkte

2. Toyota Gazoo Racing WRT NG, Toyota, 79 Punkte

3. Sarrazin Motorsport – Iron Lynx, Citroën, 39 Punkte

4. Toksport WRT, Škoda, 32 Punkte

FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2025

Rallye Monte Carlo, 22. – 26. Januar

Rallye Schweden, 13. – 16. Februar

Safari-Rallye Kenia, 20. – 23. März

Rallye Kanarische Inseln (ESP), 24. – 27. April

Rallye Portugal, 15. – 18. Mai

Rallye Italien Sardinien, 5. – 8. Juni

Akropolis-Rallye Griechenland, 26. – 29. Juni

Rallye Estland, 17. – 20. Juli

Rallye Finnland, 31. Juli – 3. August

Rallye Paraguay, 28. – 31. August

Rallye Chile Bio Bío, 11. – 14. September

Rallye Zentraleuropa (CZE/AUT/DEU), 16. – 19. Oktober

Rallye Japan, 6. – 9. November

Rallye Saudi-Arabien, 27. – 30. November

