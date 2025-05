Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Auto ist Partner des Weltverbands Union Cycliste Internationale bei den UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften und den UCI Gravel-Weltmeisterschaften

Bild-Infos

Download

Mladá Boleslav (ots)

› Neue Partnerschaft: Škoda Auto hat mit dem Radsport-Weltverband Union Cycliste Internationale (UCI) eine zweijährige Partnerschaft für die UCI-Weltmeisterschaften in den Kategorien Mountainbike und Gravel vereinbart

› Internationale Popularität: Die UCI-Weltmeisterschaften in diesen beiden Disziplinen, die in diesem Jahr in der Schweiz und in den Niederlanden ausgetragen werden, ziehen jährlich mehr als 25 Millionen Fernsehzuschauer an

› Strategische Bedeutung: Die Zusammenarbeit erhöht die Sichtbarkeit der Marke und unterstützt Škoda bei dem Ziel, die führende Marke für Kunden zu sein, die Abenteuer, Vielseitigkeit und einen aktiven Lebensstil schätzen

› Enge Verbindung zum Radsport: Die Wurzeln von Škoda liegen in der Produktion von Fahrrädern vor 130 Jahren; die Marke hat eine lange Tradition als Sponsor großer internationaler Radsportveranstaltungen

Škoda Auto tritt in den kommenden zwei Jahren als Offizieller Partner der UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften und der UCI Gravel-Weltmeisterschaften auf. Beide werden vom Radsport-Weltverband Union Cycliste Internationale (UCI) organisiert. Diese hochkarätigen Veranstaltungen bieten eine Vielzahl von Rennformaten für Männer und Frauen. Mountainbike hat eine lange Tradition, eine große Fan-Gemeinde und einen olympischen Status. Die Gravel-Rennen auf unterschiedlichen Untergründen einschließlich Schotterstraßen haben in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Zehntausende von Zuschauern besuchen die Veranstaltungen persönlich, und mehr als 25 Millionen Menschen verfolgen sie im Fernsehen. In diesem Jahr finden die UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften Ende August und Anfang September im Wallis in der Schweiz statt. Die UCI Gravel-Weltmeisterschaften sind für Oktober 2025 in der niederländischen Region Südlimburg vorgesehen. An den Austragungsorten der UCI-Meisterschaften wird Škoda spezielle Bereiche für Besucher und Fans einrichten und eine Auswahl elektrifizierter Modelle präsentieren, darunter vollelektrische Fahrzeuge (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV).

Martin Jahn, Škoda Auto Vorstand für Vertrieb und Marketing, sagt: „Der Radsport ist Teil unserer DNA bei Škoda Auto, seit unsere Gründerväter Václav Laurin und Václav Klement das Unternehmen vor 130 Jahren ins Leben gerufen haben. Wir unterstützen den professionellen Radsport seit mehr als 20 Jahren und sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der UCI auf deren Elite-Mountainbike- und Gravel-Wettbewerbe auszuweiten. Damit möchten wir unsere Marke Radsport- und Outdoor-Enthusiasten näherbringen – Menschen, die es, wie unsere Kunden, lieben, täglich auf Erkundungstour zu gehen. Diese aufregende neue Partnerschaft spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit wider, aber vor allem unterstützt sie einen unserer Kernwerte: Menschlichkeit. Letztlich geht es bei UCI-Wettbewerben um Menschen – um Radprofis, die Außergewöhnliches leisten.“

Vielfältige UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften in der Schweiz

Die UCI Mountainbike-Weltmeisterschaften 2025 finden vom 30. August bis 14. September im Schweizer Kanton Wallis statt. Dieses wegweisende Event wird fast alle Mountainbike-Wettbewerbsformate in einer einzigen zweiwöchigen Veranstaltung zusammenbringen. Auf dem Programm stehen Rennen in Cross-Country Olympic, Team-Staffel, Cross-Country Short Track, Mountainbike-Marathon, E-MTB Cross-Country, Downhill, Enduro, E-Enduro und Pump Track. Insgesamt werden 27 UCI-Weltmeistertitel vergeben.

UCI Gravel-Weltmeisterschaften in den Niederlanden

Gravel – eine Disziplin, die sich um Fahrräder dreht, die speziell für wechselnde Untergründe wie Schotterstrecken, unbefestigte Wege und asphaltierte Straßen entwickelt wurden – hat in den letzten Jahren stark an Popularität gewonnen. Das erneute Interesse an diesen leichten, schnellen Fahrrädern hat sowohl Amateur- als auch Profifahrer angezogen und zur Gründung einer eigenen UCI-Weltmeisterschaft geführt. In diesem Jahr findet das Rennen in der Region Südlimburg in den Niederlanden statt.

Škoda Auto – langjähriger Partner des Radsports

In diesem Jahr feiert der tschechische Automobilhersteller sein 130-jähriges Bestehen. Die Ursprünge von Škoda gehen auf das Jahr 1895 zurück, als Václav Laurin und Václav Klement in Mladá Boleslav mit der Produktion von Fahrrädern begannen. In der Neuzeit ist Škoda Auto seit mehr als zwei Jahrzehnten ein wichtiger Unterstützer des Profiradsports. Im vorigen Jahr verlängerte die Marke ihre Partnerschaft mit der A.S.O. – dem Veranstalter von Eliterennen wie der Tour de France – bis 2028. Škoda unterstützt auch die Tour de France Femmes avec Zwift sowie andere prestigeträchtige Rennen wie die Spanien-Rundfahrt La Vuelta und belgische Eintagesklassiker wie La Flèche Wallonne. Fahrräder und entsprechendes Zubehör sind seit langer Zeit Teil des erweiterten Produktangebots von Škoda Auto.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell