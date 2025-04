Skoda Auto Deutschland GmbH

Sportliches Topmodell Škoda Elroq RS feiert Bestellstart ab 53.050 Euro

Weiterstadt (ots)

› Škoda rundet das Angebot des Elroq mit der allradgetriebenen RS-Variante nach oben hin ab (Škoda Elroq RS 250 kW(1) (340 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 16,4 – 17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 0 – 0 g/km; CO2-Klasse: A – A)

› Der Elroq RS ist aktuell das Škoda Modell mit der schnellsten Ladeleistung und besten Beschleunigung, mit bis zu 185 kW und 5,4 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h

› Umfangreiche Serienausstattung umfasst Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, beleuchtetes Tech-Deck-Face, Augmented Reality Head-up-Display, Navigationssystem und vieles mehr

› Škoda bietet den Elroq RS ab 53.050 Euro an

Start frei für das sportliche Topmodell der elektrischen Elroq-Baureihe: Der Škoda Elroq RS ist jetzt ab 53.050 Euro bestellbar. Mit 250 kW(1) (340 PS) und Allradantrieb sprintet er in 5,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Damit beschleunigt er schneller als jedes andere Škoda Modell. Die hochwertige Serienausstattung umfasst unter anderem Matrix-LED-Hauptscheinwerfer, beleuchtetes Tech-Deck-Face, Augmented Reality Head-up-Display und 20-Zoll-Leichtmetallfelgen.

Das jüngste Mitglied der sportlichen RS-Familie heißt Elroq RS. Das elektrische Kompakt-SUV setzt auf zwei Motoren, je einer an Vorder- und Hinterachse. Gemeinsam stellen sie 250 kW(1) (340 PS) Leistung bereit und ermöglichen Allradantrieb. Die Hochvoltbatterie hat 84 kWh Brutto-Kapazität (79 kWh netto) – damit legt der Elroq RS über 540 Kilometer im WLTP-Zyklus(2) zurück. In 5,4 Sekunden sprintet er von 0 auf 100 km/h und setzt sich mit diesem Wert an die Spitze aller aktuellen Škoda Modelle. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 180 km/h. Auch die Ladeleistung von bis zu 185 kW ist ein Bestwert im Produktportfolio der Marke. An DC-Schnellladestationen lädt die Batterie in rund 26 Minuten von zehn auf 80 Prozent. Via AC-Laden mit 11 kW ist die Batterie in achteinhalb Stunden von null auf 100 Prozent geladen.

Škoda Elroq RS punktet mit hochwertiger Ausstattung

Das Topmodell der Elroq-Baureihe bietet jede Menge Komfortmerkmale und spezifische Ausstattungs-Highlights. Schwarze Exterieurdetails an Fenstern, Außenspiegeln und der Dachreling sowie die 20-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Draconis Schwarz-glanzgedreht inklusive Aeroverkleidung unterstreichen den sportlichen Auftritt des Elroq RS ebenso wie die speziellen Stoßfänger vorn und hinten. Matrix-LED-Scheinwerfer, LED-Heckleuchten mit Kristallelementen und das beleuchtete Tech-Deck-Face sind Serie. Das Adaptive Fahrwerk DCC und die Progressivlenkung ermöglichen dynamische Fahrleistungen – mit der Fahrprofilauswahl lässt sich diese an individuelle Vorlieben anpassen.

Die Design Selection RS beinhaltet schwarze Sportsitze mit integrierten Kopfstützen und attraktiven Ziernähten in Lime-Grün. Die vorderen Sitze sind beheizbar, der elektrisch einstellbare Fahrersitz bietet zudem eine Massagefunktion. Das beheizbare Lenkrad im Sportdesign verfügt über Multifunktionstasten. Den Elroq RS stattet Škoda mit dem schlüssellosen Zugangs- und Start-Stopp-System KESSY, Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, 360° Umgebungskameras (Area-View), Akustikverglasung vorn und getönten Scheiben hinten und am Heck (Sunset) aus. Darüber hinaus zählen Parksensoren vorn und hinten, Navigationssystem, CANTON Soundsystem und das Augmented Reality Head-up-Display zum Ausstattungsumfang. Als praktisch im Alltag erweisen sich der ebene Ladeboden sowie insgesamt vier USB-C-Ladeanschlüsse und die elektrische Heckklappe mit Komfortbedienung.

Auch in puncto Sicherheit bietet der Elroq RS Topniveau. Der serienmäßige Travel Assist beispielsweise umfasst mehrere Systeme, darunter den vorausschauenden und adaptiven Abstandsassistent (pACC), Spurhaltassistent sowie Notfall- und Stauassistent.

Weitere Informationen zum neuen Škoda Elroq RS finden Sie auf www.skoda-media.de.

Škoda Elroq RS – Einstiegspreis in Euro

Modell, Spitzenleistung, Antrieb, Preis

Elroq RS, 250 kW(1) (340 PS), Allradantrieb, 2x1-Gang (EV), 53.050

(1) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und 50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter der Hochvoltbatterie beeinflusst.

(2) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt. Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

