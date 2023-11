Skoda Auto Deutschland GmbH

Neuer Škoda Superb Combi ab sofort bestellbar

Bild-Infos

Download

5 weitere Medieninhalte

Weiterstadt (ots)

› Zum Bestellstart gibt es den Superb Combi in den Varianten Selection sowie Laurin & Klement mit je zwei Motor-Getriebe-Varianten

› Ab dem ersten Quartal 2024 wird die vierte Superb-Generation ab 38.290 Euro1 für die Limousine und ab 39.390 Euro(1) für den Kombi in der Basis-Ausstattungslinie Essence erhältlich sein

› Sonderaktion: Superb Combi Selection umfasst die kostenpflichtige Lackierung Kristall-Weiß und das 13-Zoll-Infotainmentsystem zum reduzierten Preis

› Weitere Motor-Getriebe-Varianten und Lackierungen ab dem ersten Quartal 2024 erhältlich

Der neue Škoda Superb Combi ist ab sofort bestellbar. Zum Marktstart können Kunden zwischen den Ausstattungslinien Selection sowie Laurin & Klement und jeweils zwei Motor-Getriebe-Varianten wählen. Die Basislinie Essence ergänzt das Angebot gemeinsam mit weiteren Lackierungsoptionen und Motor-Getriebe-Varianten im ersten Quartal 2024.

Die vierte Generation des Škoda Superb setzt auf die Stärken ihres Vorgängers und bietet ein verfeinertes Design, mehr Platz und Komfort sowie modernste Technologien. Nur kurze Zeit nach ihrer Weltpremiere kann sie jetzt in Deutschland geordert werden. Den Anfang macht der Superb Combi, die Limousine folgt im ersten Quartal 2024.

Zum Bestellstart bietet Škoda den Superb Combi in den Ausstattungslinien Selection und Laurin & Klement an. Bei den Motorisierungen können Kunden jeweils zwischen dem 1,5 TSI e-TEC Mild-Hybrid (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 6,3 – 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 142 – 117 g/km (WLTP-Werte)) und dem 2,0-Liter-Diesel (Kraftstoffverbrauch (kombiniert): 5,7 – 4,5 l/100 km; CO2-Emissionen (kombiniert): 149 – 118 g/km (WLTP-Werte)) wählen. Beide treiben das Mittelklassemodell mit 110 kW (150 PS) an und sind mit 7-Gang-Direktschaltgetriebe (DSG) kombiniert.

17-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Alrakis und in Unique Dark Chrome gehaltene Akzente etwa an der Umrandung des Škoda Kühlergrills kennzeichnen das Exterieur des Superb Combi Selection. Im Interieur kommt serienmäßig die Design Selection Loft mit grauen Stoffsitzen zum Einsatz. Im Rahmen einer Sonderaktion rüstet Škoda alle aktuellen Superb Combi Selection automatisch mit dem großen Infotainmentdisplay in 13 Zoll inklusive Navigationsfunktion aus – Kunden zahlen hierbei den Vorteilspreis von 500 Euro (UVP des Navigationssystems liegt bei 990 Euro). Ebenso immer im Preis ab 43.840 Euro inklusive: die sonst aufpreispflichtige Lackierung in Kristall-Weiß im Wert von 490 Euro.

Darüber hinaus umfasst Selection unter anderem LED-Scheinwerfer und LED-Tagfahrlicht, die 3-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Comfort Sitze vorne inklusive Sitzheizung, Parksensoren vorn und hinten, Rückfahrkamera, Wireless & Wired SmartLink (Apple CarPlay & Android Auto) sowie vier USB-Ladeanschlüsse – zwei in der Mittelkonsole und zwei an der Rückseite der vorderen Mittelarmlehne. In puncto Konnektivität verfügt diese Version über die neue Phonebox mit induktiver 15-W-Ladefunktion für zwei Smartphones inklusive Kühlfunktion sowie über SmartLink. Damit lässt sich das Telefon sowohl mit als auch ohne Kabel schnell und einfach mit dem Infotainmentsystem des Fahrzeugs verbinden. Über die neuen Smart Dials kann der Fahrer zahlreiche Fahrzeugfunktionen steuern. Die cleveren digitalen Drehregler verbinden auf clevere Art und Weise haptische mit digitalen Elementen.

Die vierte Generation des Škoda Superb weist dank neuer oder verbesserter intelligenter Assistenzsysteme ein nochmals höheres Niveau an aktiver und passiver Sicherheit auf. In der Selection-Variante umfasst der Superb Combi bereits unter anderem Abbiege- und Ausweichassistent, Kreuzungsassistent, Geschwindigkeitsregelanlage inklusive Speedlimiter sowie Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion und Personen- und Radfahrererkennung. Auch Spurhalte- und Spurwechselassistent mit Ausstiegswarner sind bereits an Bord.

Hochwertig ausgestattet: die Topvariante Superb Combi L&K

Die Ausstattungslinie L&K rundet das Angebot des neuen Superb nach oben ab. In Unique Dark Chrome gehaltene Exterieurdetails an der Umrandung des Škoda Kühlergrills, der Verkleidung der Frontschürze, am Heckdiffusor und der Škoda Wortmarke am Heck sowie die spezielle Design Selection L&K Suite mit serienmäßig schwarzem Leder beziehungsweise Kunstleder verleihen dieser Variante einen exklusiven Auftritt. Škoda stattet den Superb Combi L&K mit anthrazitfarbenen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Belatrix aus. Die Vorderkotflügel tragen L&K-Embleme, die Dachreling besitzt eine eloxierte Silberoberfläche.

Zu den Ausstattungshighlights zählen die adaptive Fahrwerksregelung DCC Plus, die Progressivlenkung und LED-Matrixhauptscheinwerfer und LED-Heckleuchten der zweiten Generation, die eine 40 Prozent höhere Lichtausbeute als ihre Vorgänger erzielen. 36 einzelne Segmente ermöglichen es zum Beispiel, Verkehrsschilder auszuleuchten, ohne den entgegenkommenden Verkehr zu blenden. Die Heckleuchten verfügen beim Superb Combi L&K über dynamische Blinker und eine animierte Coming/Leaving-Home-Funktion. Auch im Interieur setzt sich die hochwertige Ausstattung fort: Fahrer und Beifahrer profitieren von den komfortablen Ergo Comfort Sitzen. Sie lassen sich elektrisch verstellen, punkten mit Sitzheizung und -belüftung, einstellbarer Lendenwirbelstütze, Smart Comfort Entry und einer verbesserten Massagefunktion mit zehn pneumatisch gesteuerten Luftkissen. Die Ambientebeleuchtung erzeugt eine angenehme Lichtstimmung.

Alle Informationen zu Ausstattungen sowie Motor-Getriebe-Varianten des neuen Superb Combi finden Sie auf skoda-media.de.

Neuer Škoda Superb – Einstiegspreise ab dem ersten Quartal 2024

Variante, Motorisierung, Leistung, Getriebe, Ausstattung, UVP in Euro

Limousine, 1,5 TSI mHEV(1), 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Essence, 38.290

Combi, 1,5 TSI mHEV(1), 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Essence, 39.390

Neuer Škoda Superb Combi – Ausstattungslinien und Preise zum Bestellstart

Motorisierung, Leistung, Getriebe, Ausstattung, UVP in Euro

1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Selection, 43.840(2/3)

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, Selection, 47.940(2/3)

1,5 TSI mHEV, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, L&K, 50.350(2)

2,0 TDI, 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, L&K, 54.450(2)

(1) Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen erst mit Abschluss der Typgenehmigungsverfahren vor.

(2) inklusive Lackierung Kristall-Weiß im Wert von 490 Euro

(3) inklusive 13-Zoll-Infotainmentdisplay mit Navigation und einem Vorteilspreis von 500 Euro (UVP des Navigationssystems liegt bei 990 Euro)

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem gesetzlich vorgeschriebenen WLTP-Verfahren (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) ermittelt, das ab dem 1. September 2018 schrittweise das frühere NEFZ-Verfahren (neuer europäischer Fahrzyklus) ersetzte.

Der Gesetzgeber arbeitet an einer Novellierung der Pkw-EnVKV und empfiehlt in der Zwischenzeit für Fahrzeuge, die nicht mehr auf Grundlage des NEFZ-Verfahrens homologiert werden können, die Angabe der WLTP-Werte, welche wegen der realistischeren Prüfbedingungen in vielen Fällen höher sind als die nach dem früheren NEFZ-Verfahren. Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter http://www.skoda-auto.de/wltp.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen ( www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell