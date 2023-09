Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda beim Bürgerfest des Bundespräsidenten: Radeln für den guten Zweck

› Veranstaltung im Schlosspark Bellevue würdigt Engagement von Ehrenamtlern

› Škoda Auto Deutschland beteiligt sich mit einer Charity-Aktion am Bürgerfest

› Sämtliche Einnahmen spendet Škoda an die Tour der Hoffnung

› Interessenten können für den ,Tag des offenen Schlosses‘ am Samstag kostenlose Tickets buchen

Škoda Auto Deutschland unterstützt das Bürgerfest des Bundespräsidenten mit einer Aktion für den guten Zweck. Mit der Veranstaltung ehrt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Am 9. September, dem ,Tag des offenen Schlosses‘, können Besucher am Škoda Stand im Park von Schloss Bellevue Geld sammeln, indem sie in die Pedale fest montierter Fahrräder treten. Pro gefahrenen Kilometer spendet Škoda zehn Euro an die karitative Radveranstaltung Tour der Hoffnung. Dieses Geld fließt in den Kampf gegen Krebs bei Kindern.

Am 8. und 9. September steht der Park von Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Frank Walter-Steinmeier, im Zeichen der zahlreichen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Am Samstag, dem ,Tag des offenen Schlosses‘, werden über 10.000 Bürgerinnen und Bürger zu einem bunten Rahmenprogramm erwartet – Interessenten können sich online anmelden.

Am Škoda Markenaufritt: für den guten Zweck in die Pedale treten

Škoda engagiert sich als Partner des Bürgerfestes und lädt Besucher dazu ein, am Stand der Marke selbst für den guten Zweck aktiv zu werden. Hierfür hat der Importeur zwei Mountainbikes auf Rollentrainer montiert und mit einer Fahrradsimulation ausgestattet. Wer auf dem Sattel der Bikes in die Pedale tritt, erradelt mit jedem absolvierten Kilometer Spendengelder für die Tour der Hoffnung. Diese karitative Radsport-Rundfahrt sammelt seit 40 Jahren Geld für den Kampf gegen Krebs bei Kindern und die dafür nötige Forschung. Škoda Auto Deutschland unterstützt die Veranstaltung seit zehn Jahren als Partner.

Abgerundet wird der Auftritt durch einen Trailpark mit Hindernissen, den Škoda in Zusammenarbeit mit dem Bund Deutscher Radfahrer e. V. (BDR) anbietet. Hier können Kinder und Erwachsene ihre Fahrradkünste testen.

Das Zweirad gehört zur DNA von Škoda. 1895 starteten die Unternehmengründer Václav Laurin und Václav Klement eine Fahrradmanufaktur im böhmischen Mladá Boleslav, bevor sie zehn Jahre später mit der Voiturette A das erste Automobil produzierten. Heute ist Radsport ein Eckpfeiler der Škoda Sponsoringstrategie.

