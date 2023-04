Skoda Auto Deutschland GmbH

Škoda Enyaq iV 50 ab 39.990 Euro bestellbar

Weiterstadt (ots)

› Elektromotor leistet 109 kW (148 PS)(1), WLTP-Reichweite beträgt bis zu 365 Kilometer(2)

› Käufer können beim Kauf des Enyaq iV 50 vom Umweltbonus profitieren

› Hochwertige Ausstattung: Design Selection Loft, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Navigationssystem, Rückfahrkamera und vieles mehr serienmäßig

Ab sofort können Kunden wieder Bestellungen für den Škoda Enyaq iV 50 aufgeben. Die Einstiegsvariante des elektrischen SUV kostet 39.990 Euro. Beim Kauf können Kunden die finanzielle Förderung durch den Bund beantragen. Für den Antrieb sorgt ein 109 kW (148 PS)(1) starker Elektromotor, die Lithium-Ionen-Batterie mit 55 kWh Bruttokapazität ermöglicht eine maximale Reichweite von bis zu 365 Kilometer(2) nach WLTP.

Beim Enyaq iV ersetzen Design Selections die klassischen Ausstattungslinien. Die serienmäßige Design Selection Loft des Enyaq iV 50 ist im Stil moderner Apartments für junge Familien gehalten und zeichnet sich zum Beispiel durch dunkelgraue Stoffsitze und den darauf abgestimmten grauen Dachhimmel aus. Dekorleisten im ,Alu-Brushed‘-Design setzen schicke Akzente. Loft umfasst außerdem beliebte Simply Clever-Details wie den Regenschirm in den Vordertüren, die Mittelarmlehne vorne inklusive großem Ablagefach sowie Becherhalter und eine praktische Durchlademöglichkeit in den Mittelarmlehnen hinten. Die mehrfarbige Ambientebeleuchtung sorgt für angenehme Lichtstimmung an Bord des SUV.

Der Enyaq iV 50 punktet mit umfangreicher Serienausstattung. Exterieurseitig fährt er unter anderem mit 19-Zoll-Leichtmetallfelgen im Design Regulus Aero und schwarzer Dachreling vor. Zu den vielen Komfort- und Sicherheitsmerkmalen zählen der Frontradarassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung und City-Notbremsfunktion, Verkehrszeichenerkennung, Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Parksensoren vorne und hinten, Rückfahrkamera sowie Fahrlichtassistent und Regensensor. In puncto Konnektivität stattet Škoda das elektrische SUV mit Digital Cockpit, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Navigationssystem inklusive 13-Zoll-Display und Sprachbedienung aus. Via SmartLink – auch Wireless – lässt sich das eigene Smartphone leicht mit dem Fahrzeug verbinden. Außerdem profitieren Kunden von den vielfältigen Škoda Connect-Services(3) und drei kostenfreien Jahren Infotainment Online. Beim Kauf des Enyaq iV 50 können Kunden den staatlichen Umweltbonus beantragen.

Škoda Enyaq iV 50 – Motorisierung und Preis

Version: Enyaq iV 50

Leistung: 109 kW (148 PS)

Antrieb: Heckantrieb, 1-Gang (EV)

Preis: 39.990 €

Alle Details zu Preisen und Ausstattungen des Enyaq iV hält Škoda unter www.skoda-media.de bereit.

(1) Die Verfügbarkeit der maximalen elektrischen Leistung kann begrenzt sein. Die in einzelnen Fahrsituationen verfügbare Leistung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Umgebungstemperatur und dem Ladezustand sowie der Temperatur, dem Zustand oder dem physikalischen Alter der Hochvoltbatterie.

(2) Wert im WLTP-Messverfahren ermittelt. Tatsächliche Reichweite abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise, Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.

(3) Unter ŠKODA Connect sind für dieses Modell Funktionen von Infotainment Online und Care Connect erhältlich. Die Dienste sind teilweise kostenpflichtig und ihre Verfügbarkeit ist abhängig vom Land und vom Mobilfunkempfang. Registrierung bei der ŠKODA AUTO a.s. erforderlich, außer für eCall. Nutzung von Infotainment Online nur mit ŠKODA Navigationssystem. Care Connect (Remote Access) wird mit der MyŠKODA-App gesteuert, wofür ein Smartphone (iOS oder Android) mit Internetzugang benötigt wird. Nähere Informationen zu ŠKODA Connect erhalten Sie bei Ihrem ŠKODA Partner und unter www.skoda-auto.de/connect.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell