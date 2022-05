Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA AUTO: 30 Jahre Partner der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft

› 85. Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF) findet vom 13. bis 29. Mai in den finnischen Städten Helsinki und Tampere statt

› Tschechischer Automobilhersteller seit 1993 offizieller Hauptsponsor des Turniers

› ŠKODA AUTO stellt Shuttle-Flotte von 45 größtenteils elektrifizierten Fahrzeugen für Organisatoren zur Verfügung

› Unternehmen ist zudem erneut exklusiver Partner der 2022 IIHF App

Seit nunmehr drei Jahrzenten ohne Unterbrechung unterstützt ŠKODA AUTO als offizieller Hauptsponsor die Eishockey-Weltmeisterschaft der International Ice Hockey Federation (IIHF). 2017 wurde das Engagement des tschechischen Automobilherstellers als Guinness-Weltrekord für das längste Hauptsponsoring in der Geschichte von Sport-Weltmeisterschaften anerkannt. In diesem Jahr findet das Turnier vom 13. bis zum 29. Mai in den finnischen Städten Helsinki und Tampere statt. ŠKODA AUTO stellt den Organisatoren eine Flotte von 45 Fahrzeugen zur Verfügung, darunter das vollelektrische ENYAQ COUPÉ RS iV sowie die Modelle ENYAQ iV, SUPERB iV (Kraftstoffverbrauch kombiniert 1,7 – 1,5 l/100 km, CO2-Emissionen kombiniert 38 – 34 g/km) und KODIAQ.

Martin Jahn, ŠKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing, betont: „Eishockey ist nicht nur im Heimatland von ŠKODA AUTO, sondern auch im Baltikum und Skandinavien eine der beliebtesten Sportarten, wo auch ŠKODA sehr erfolgreich ist und eine große Kundenbasis hat. Der Sport und die Marke passen perfekt zusammen. Deshalb freut es mich, dass wir mit der Eishockey-Weltmeisterschaft das wichtigste internationale Ereignis dieser Sportart als Sponsoring-Partner unterstützen – und das bereits seit drei Jahrzehnten. Zu diesem besonderen Jubiläum unterstützen wir die Organisatoren mit einer state-of-the-art Fahrzeugflotte, zu der auch unser hochemotionales und vollelektrisches ENYAQ COUPÉ RS iV zählt. Ich wünsche allen Sportlern viel Erfolg und drücke natürlich der tschechischen Nationalmannschaft besonders die Daumen.“

Luc Tardif, IIHF Präsident, ergänzt: „Die 30-jährige Partnerschaft zwischen ŠKODA AUTO und der Eishockey-Weltmeisterschaft bringt ein so langes und starkes Engagement zum Ausdruck, dass die Marke fast zum Synonym für Eishockey geworden ist. ŠKODA war schon immer ein zuverlässiger Partner für uns, der nicht nur die gleichen Werte, sondern auch die Leidenschaft für das Spiel teilt. Ich glaube, nur sehr wenige Eishockey-Fans, mich eingeschlossen, können sich heute eine Eisfläche ohne das traditionelle Logo im Mittelkreis, eine Arena ohne ŠKODA Fahrzeuge oder die Straßen der Gastgeberstadt ohne die entsprechende ŠKODA Flotte vorstellen.“

Erstmals unterstützte ŠKODA AUTO die IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft im Jahr 1992, zunächst als Mobilitätspartner. Im Jahr darauf wurde der Hersteller dann offizieller Hauptsponsor des Turniers – und blieb es bis heute. Das Engagement von ŠKODA AUTO wurde 2017 als Guinness-Weltrekord für das längste Hauptsponsoring von Sport-Weltmeisterschaften anerkannt.

In diesem Jahr findet dieser wichtige Höhepunkt des Eishockey-Sports in den finnischen Städten Helsinki und Tampere statt. Zur 85. IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren spielen die 16 besten Nationalmannschaften der Welt vom 13. bis zum 29. Mai um den Titel – und das wieder vor Publikum. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde die Weltmeisterschaft 2020 ausgesetzt, im vergangenen Jahr fand sie ohne Fans in den Arenen statt. Wie es jahrelange Tradition ist, wird während der Partien auch diesmal wieder das ŠKODA Logo im Mittelkreis des Spielfeldes sowie an den Banden und weiteren Orten in den Arenen zu sehen sein.

Auch auf den Straßen der Gastgeberstädte wird ŠKODA AUTO stark vertreten sein: Als offizieller Mobilitätspartner des Turniers stellt der Automobilhersteller den Organisatoren der IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft auch in diesem Jahr wieder eine Shuttle-Flotte zur Verfügung. Für die nötige Mobilität zwischen den Spielstätten sorgen 45 Fahrzeuge, ein Drittel davon ENYAQ COUPÉ RS iV. Besucher des Events können sich das vollelektrische Modell auch in den beiden Fan-Zonen von Tampere und Helsinki ansehen. Weiterhin sind Fahrzeuge der Modellreihen ENYAQ iV, SUPERB iV und KODIAQ im Einsatz. Sie alle sind mit den Logos von ŠKODA AUTO als offiziellem Hauptsponsor sowie der Eishockey-Weltmeisterschaft 2022 beklebt.

2022 IIHF App: Hintergrundberichte und interessante Statistiken

Erneut ist ŠKODA AUTO außerdem exklusiver Partner der 2022 IIHF App, die Eishockey-Fans spannende Hintergrundberichte und interessante Statistiken bietet. Dank des Livetickers mit Toralarm verpassen Fans keine Partie und nehmen virtuell in Echtzeit am Spielgeschehen teil. Im Tippspiel können sie den Ausgang der Partien vorhersagen und mit Freunden teilen. Die App ist in mehreren Sprachen für die Smartphone-Betriebssysteme Android und iOS verfügbar.

