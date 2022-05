Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA überzeugt mit Top-Markenimage bei Umfragen von Auto Bild und Auto Zeitung

Weiterstadt (ots)

› SUPERB COMBI gewinnt bei Auto Bild-Umfrage mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis die Kategorie Mittelklasse und holt den Gesamtsieg für ŠKODA im Segment

› Beim Image-Report der Auto Zeitung siegt ŠKODA in vier Kategorien

› ŠKODA Modelle überzeugen mit emotionalem Design, hoher Funktionalität und hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis

ŠKODA steht bei gleich zwei Leserumfragen der deutschen Fachmagazine Auto Bild und Auto Zeitung hoch im Kurs. Bei der Auto Bild-Wahl ,Die besten Marken aller Klassen‘ wird ŠKODA mit dem SUPERB COMBI erneut zum Gesamtsieger in der Kategorie ,Mittelklasse‘ gekürt und gewinnt auch den Wertungspunkt ,Mittelklasse Preis/Leistung‘. Beim Image-Report der Auto Zeitung setzt sich ŠKODA gleich in vier von 20 Kategorien an die Spitze: Bei ,Bestes Bedienkonzept‘, ,Hat gute Händler/Werkstätten‘, ,Bietet ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis‘ und ,Die Marke ist sympathisch‘ holt der tschechische Autohersteller in Simply Clever-Manier jeweils den ersten Platz.

ŠKODA Modelle begeistern mit emotionalem Design, bieten großzügige Platzverhältnisse und punkten mit hoher Funktionalität und praktischen Simply Clever-Details. Zusammen mit dem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis ergeben diese Eigenschaften ein attraktives Gesamtpaket. Wie beliebt ŠKODA bei den Fahrerinnen und Fahrern hierzulande ist, unterstreichen die aktuellen Umfragen der Fachzeitschriften Auto Bild und Auto Zeitung.

,Die besten Marken aller Klassen‘: ŠKODA wiederholt Vorjahressieg mit SUPERB COMBI

Zum elften Mal hat Auto Bild seine Leser unter dem Titel ,Die besten Marken in allen Klassen‘ dazu aufgerufen, das Image von insgesamt 37 Automarken in 14 Klassen zu bewerten. Diese unterteilten sich jeweils in ,Qualität‘, ,Design‘ und ,Preis/Leistung‘ sowie ,Gesamtsieger‘. Mit dem SUPERB COMBI knüpft ŠKODA an den Vorjahreserfolg an: 63,98 Prozent aller Leser wählten das Markenflaggschiff auf Platz eins in der Kategorie ,Preis/Leistung‘. Mit 55,72 Prozent der Teilnehmerstimmen fährt ŠKODA gleichzeitig den Gesamtsieg in der Mittelklasse ein.

Vier Siege in 20 Kategorien – ŠKODA ist beste Importmarke beim Image-Report der Auto Zeitung

Auch die Auto Zeitung wollte wissen, welche der 49 erfolgreichsten Fahrzeugmarken in Deutschland bei den Lesern einen besonders guten Ruf genießen. Im Rahmen des diesjährigen Image-Reports haben mehr als 12.000 Leser abgestimmt. Ergebnis: ŠKODA erzielt bei insgesamt 20 Kategorien gleich vier Siege. In puncto ,Bestes Bedienkonzept‘ landet die Marke mit 10,4 Prozent aller Stimmen auf Platz eins. Auch beim Thema ,Händler/Werkstätten‘ steht ŠKODA auf der Pole Position (16,1 Prozent). Jeder fünfte Teilnehmer (22,9 Prozent) sieht in ŠKODA die sympathischste Marke. Mit deutlichen 44,1 Prozent aller Stimmen kann ŠKODA zudem in der Wertung ,Preis-Leistungs-Verhältnis‘ voll überzeugen.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell