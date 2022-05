Skoda Auto Deutschland GmbH

Neuer ŠKODA FABIA erhält Red Dot Award für besonders gelungenes Produktdesign

Mladá Boleslav

› ŠKODA FABIA gewinnt Red Dot Award nach 2008 und 2015 bereits zum dritten Mal

› Insgesamt 17. Red Dot Award für ein ŠKODA Modell

› Sportlich gestaltetes Exterieur und großzügiges Raumgefühl begeistern die Jury

› Internationale Experten bewerten Kriterien wie Funktionalität, Ergonomie und Langlebigkeit

Hattrick für den ŠKODA FABIA: Das beliebte Einstiegsmodell des tschechischen Automobilherstellers hat nach 2008 und 2015 bereits zum dritten Mal den renommierten Red Dot Award für besonders gelungenes Produktdesign gewonnen. Damit zieht die vierte Generation des FABIA mit der Markenikone OCTAVIA gleich. Inzwischen haben ŠKODA Fahrzeuge bei dem bekannten Designwettbewerb bereits 17 Awards in der Kategorie Produktdesign gewonnen. Die internationale Jury überzeugte der FABIA mit seinem markanten Design, seinem großen Platzangebot und dem stimmigen Gesamtpaket.

Oliver Stefani, Leiter ŠKODA Design: „Der Red Dot Award für den neuen FABIA ist eine ganz besondere Auszeichnung und eine tolle Bestätigung unserer Arbeit. Ich danke dem gesamten Team, das jeden Tag mit hohem Einsatz und großer Begeisterung konsequent die Produktidentität unserer Modelle weiterentwickelt. Bereits seit über zehn Jahren überzeugen unsere Autos die international renommierten Jurymitglieder regelmäßig mit emotionalem Design, großzügigen Platzverhältnissen, hoher Praktikabilität sowie einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis – ein attraktives Gesamtpaket, das auch unsere Kunden schätzen.“

Die vierte Generation des ŠKODA FABIA bietet neben dem größten Raumangebot im Segment auch ein emotionales Design und athletische Proportionen. Die scharf geschnittenen Frontscheinwerfer mit serienmäßiger LED-Technologie reichen bis an den ŠKODA Grill heran. Ebenso wie die LED-Heckleuchten kennzeichnen sie in Anlehnung an die böhmische Kristallglaskunst kristalline Strukturen. Eine weitere Hommage an das Ursprungsland des FABIA findet sich an den vorderen Türen: Dort stilisieren Karosserielinien das charakteristische Dreieck der tschechischen Flagge.

Die Expertenjury des Red Dot Awards betonte in ihrem Fazit: „Der FABIA vermittelt mit seiner Exterieurgestaltung einen sportlichen und zugleich sympathischen Eindruck. Im Innenraum überrascht er mit einem großzügigen Raumgefühl“. Die symmetrisch aufgebaute Instrumententafel mit freistehendem Zentraldisplay und die horizontalen Dekorleisten unterstreicht die Breite des Innenraums und bringt das üppige Platzangebot des FABIA besonders zur Geltung.

48 Designexperten aus 23 Ländern beurteilen eingereichte Produkte

Der Red Dot Award zählt zu den weltweit bekanntesten und renommiertesten Designwettbewerben. 48 Jurymitglieder aus 23 Nationen, darunter Professoren, Gestalter, Journalisten und Berater bewerteten unabhängig voneinander jedes eingereichte Produkt anhand zahlreicher verschiedener Kriterien wie Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit oder ökologischer Verträglichkeit. 2022 wird der Red Dot, der international als Siegel für qualitativ hochwertiges Produktdesign gilt, bereits zum 67. Mal vergeben. Die offizielle Preisverleihung findet im Rahmen der Red Dot Gala am 20. Juni 2022 in Essen statt.

Für ŠKODA sichert der FABIA der vierten Generation das begehrte Qualitätssiegel bereits zum 17. Mal. Den ersten Red Dot Award für den tschechischen Automobilhersteller gewann der OCTAVIA COMBI II im Jahr 2006. Nach insgesamt vier weiteren Red Dot Awards in der Kategorie Marken- und Kommunikationsdesign erhielt ŠKODA AUTO im vergangenen Jahr die Auszeichnung erstmals auch in der Kategorie Interface & User Experience für die MyŠKODA Smartphone-App und das digitale Designsystem ŠKODA Flow.

Übersicht über alle bisher mit dem Red Dot ausgezeichneten ŠKODA Modelle:

2022 ŠKODA FABIA IV

2021 ŠKODA ENYAQ iV

2020 ŠKODA OCTAVIA IV und ŠKODA KAMIQ GT

2019 ŠKODA SCALA

2018 ŠKODA KAROQ

2017 ŠKODA KODIAQ und ŠKODA OCTAVIA COMBI III

2016 ŠKODA SUPERB III

2015 ŠKODA FABIA III

2014 ŠKODA RAPID SPACEBACK

2013 ŠKODA RAPID

2010 ŠKODA SUPERB II und ŠKODA YETI

2008 ŠKODA FABIA II

2007 ŠKODA ROOMSTER

2006 ŠKODA OCTAVIA COMBI II

