Skoda Auto Deutschland GmbH

ŠKODA AUTO rückt mit ,NEW PROCUREMENT‘ Nachhaltigkeit in der Beschaffung noch stärker in den Fokus

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mladá Boleslav (ots)

› Beschaffungsprozesse bei ŠKODA AUTO stehen mit ,NEW PROCUREMENT‘ künftig im Zeichen von Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft

› Neuer Ansatz im Einklang mit der NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030

ŠKODA AUTO richtet seine Beschaffung neu aus. Nachhaltigkeitskriterien bei der Beschaffung von Materialien und Komponenten spielen zukünftig eine entscheidende Rolle. Nach dem Prinzip der Kreislaufwirtschaft setzt der Automobilhersteller noch stärker auf recycelte und wiederverwertbare Rohstoffe und entspricht damit auch den Bedürfnissen und Erwartungen seiner Kunden.

Karsten Schnake, Vorstand für Beschaffung bei ŠKODA AUTO, erklärt: „Als größtes privatwirtschaftliches Unternehmen Tschechiens und als Good Corporate Citizen wollen wir im Bereich Nachhaltigkeit Maßstäbe setzen. Diesem Anspruch werden wir nur gerecht, wenn wir auch im Supply-Chain-Management von Anfang an unsere Partner konsequent einbeziehen. Genau hier setzt unser ,NEW PROCUREMENT‘-Ansatz an: Ab sofort legen wir in der Beschaffung ein viel stärkeres Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Zu diesem Zweck werden wir an neuen Geschäftsmodellen arbeiten und auch auf neue Partner setzen, etwa aus dem Start-up-Bereich.“

Mit der Neuausrichtung der Beschaffung spielt neben Faktoren wie Qualität und Kosteneffizienz nun auch Kreislaufwirtschaft eine Schlüsselrolle im Beschaffungsprozess. Mit der umfassenden Einbindung seiner Lieferanten und der gezielten Auswahl umweltfreundlicher, recycelter und wiederverwertbarer Materialien trägt die Beschaffung zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele von ŠKODA AUTO bei.

Der tschechische Automobilhersteller verfolgt das Ziel, die Umweltauswirkungen seiner Unternehmenstätigkeit konsequent zu minimieren. Hierzu hat er im Rahmen seiner NEXT LEVEL - ŠKODA STRATEGY 2030 konkrete Ziele verankert. ŠKODA AUTO bindet seine Zuliefererpartner entlang der gesamten Prozesskette ein und unterstützt sie bei der Entwicklung von innovativen Lösungen. Die mögliche Umsetzung im laufenden Betrieb wird anschließend in den Unternehmensbereichen Entwicklung, Design, Qualität oder Vertrieb geprüft. Ein konkretes Beispiel für einen solchen Ansatz ist etwa die Verwendung von organischen Reststoffen und Naturmaterialien sowie der Einsatz von biologischen Rohstoffen aus Restprodukten in der Produktion.

ŠKODA AUTO entspricht mit seinem neuen Ansatz im Bereich Beschaffung auch den sich ändernden Ansprüchen und Erwartungen seiner Kunden, für die Nachhaltigkeit immer stärker an Bedeutung gewinnt.

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell