Der neue ŠKODA KAROQ: Update für das Erfolgsmodell

› Konsequent weiterentwickelte ŠKODA Designsprache sorgt für markantere Optik

› Schmalere Scheinwerfer erstmals mit LED-Matrix-Technologie

› Optimierte Aerodynamik

› Nachhaltige Materialien und mehr Komfortoptionen im Innenraum

› State-of-the-Art Assistenz- und Infotainmentsysteme

Modellpflege für den ŠKODA KAROQ: Vier Jahre nach der Markteinführung frischt ŠKODA AUTO seine zweite SUV-Baureihe auf, um die Erfolgsgeschichte in den kommenden Jahren fortzuschreiben. Mit dem Update halten neben einer konsequent weiterentwickelten Designsprache auch nachhaltige Materialien und neue Technologien Einzug in das Kompakt-SUV. Der kleinere Bruder des KODIAQ war 2020 sowie in den ersten sechs Monaten 2021 nach dem OCTAVIA das weltweit am zweithäufigsten ausgelieferte ŠKODA Modell.

