Skoda Auto Deutschland GmbH

Weltpremiere des neuen ENYAQ iV findet heute in Prag statt

Mladá Boleslav (ots)

- SKODA ENYAQ iV ist in diesem Jahr wichtigstes neues Modell des tschechischen Automobilherstellers

- Live-Premiere wird zusätzlich zum Event vor Ort in virtuellem Online-Format übertragen

- Digitaler Einlass zur ENYAQ iV Weltpremiere am Dienstag, 1. September 2020 ab 18.40 Uhr unter https://skoda-virtual-event.com, auf den Social-Media-Kanälen oder auf www.skoda-auto.de

Heute um 19:00 Uhr findet in Prag die Weltpremiere des neuen SKODA ENYAQ iV statt: SKODA Fans können das Event dank eines neu konzipierten, virtuellen Premiere-Formats weltweit live im Internet verfolgen und sind dabei selbst mitten im Geschehen. In den Minuten vor der Weltpremiere können sie im digitalen SKODA Pavillon die Konzeptstudie SKODA VISION iV aus allen Blickwinkeln betrachten, im Anschluss an die Fahrzeugpräsentation ist hier der SKODA ENYAQ iV zu sehen. Zudem sind ausgewählte Modelle aus der 125-jährigen Unternehmensgeschichte ausgestellt und im Live-Studio teilen Experten interessante Hintergrundinformationen zum ENYAQ iV mit den Zuschauern. Schauen Sie vorbei auf https://skoda-virtual-event.com. Auf Twitter unter @skodaautonews finden Sie außerdem Live-Tweets und exklusive Inhalte direkt von der Weltpremiere.

Heute Abend können SKODA Fans auf der ganzen Welt live dabei sein, wenn es in Prag heißt: "Vorhang auf für den neuen SKODA ENYAQ iV". Dank einer neu gestalteten Online-Präsentation hält der tschechische Automobilhersteller im Internet ein umfangreiches Programm rund um die Weltpremiere seines neuen Flaggschiffs bereit. Für die virtuelle Modellpräsentation kommen 360-Grad-Kameras zum Einsatz, auf diese Weise sitzen die Zuschauer gefühlt mit im Saal.

Virtueller Pavillon mit verschiedenen SKODA Welten

In den 20 Minuten vor und den 20 Minuten nach der Fahrzeugpräsentation warten im Live-Studio spannende Interviews mit ausgewählten Experten auf die Besucher der Online-Premiere. Über die Social-Media-Kanäle des Unternehmens lassen sich zudem live eigene Fragen einschicken. Im virtuellen SKODA Pavillon ist zunächst die Konzeptstudie VISION iV ausgestellt, im Anschluss an die Live-Präsentation ist dann der ENYAQ iV zu sehen. Dank 360-Grad-Views können die User beide Fahrzeuge von allen Seiten betrachten, umfassendes Informationsmaterial zu beiden Modellen steht außerdem zum Download bereit. Auf einem Turntable präsentiert SKODA ausgewählte Modelle aus 125 Jahren Unternehmensgeschichte. Auch über das Engagement des Automobilerstellers im Rahmen der Tour de France können sich die Besucher informieren, das Unternehmen unterstützt das Radrennen bereits seit 17 Jahren als Partner.

Digitaler Einlass um 18:40 Uhr - zwanzig Minuten vor der Live-Präsentation

Die Übertragung des Livestreams beginnt um 19.00 Uhr. Bis dahin können sich die User im digitalen Showroom frei bewegen und werden eine Minute vorher an den Start der Übertragung erinnert. Der virtuelle Pavillon ist bereits geöffnet, das Live-Studio geht heute Abend um 18:40 online. Im Anschluss an die Weltpremiere bleibt der virtuelle Showroom noch zwei Stunden geöffnet. Unter https://skoda-virtual-event.com, über die Social-Media-Kanäle von SKODA (Facebook und Twitter) oder auf www.skoda-auto.de gelangt man auf die Landingpage für die virtuelle Präsentation. Nach einem kurzen Systemcheck des verwendeten Endgeräts und einer Aktualitätsprüfung der Internet-Browser Chrome, Firefox oder Safari ist der Zugang kostenlos und unbeschränkt möglich.

