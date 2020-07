Skoda Auto Deutschland GmbH

125 Jahre SKODA: Sonderausstellung in der Autostadt

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mladá Boleslav (ots)

- SKODA POPULAR 1100 OHV: ein Meilenstein der Unternehmensgeschichte

- SKODA OCTAVIA und SUPERB repräsentieren die aktuelle Modellpalette

- SKODA CITIGOe iV und Konzeptstudie VISION iV weisen den Weg in die elektrische Zukunft

SKODA AUTO feiert die Unternehmensgründung vor 125 Jahren ab sofort auch in der Autostadt in Wolfsburg. Besucher des SKODA Pavillons können sich im Rahmen der Sonderausstellung ,Vom Erbe zur Zukunft' auf eine Zeitreise durch die Unternehmensgeschichte begeben, die von der Gründung im Jahr 1895 durch Václav Laurin und Václav Klement bis zum Einstieg in die Ära der Elektromobilität reicht. Neben dem SKODA POPULAR 1100 OHV von 1939 sind auch die rein elektrische SKODA VISION iV und SKODA CITIGOe iV* ausgestellt. Die erfolgreiche aktuelle Modellpalette des tschechischen Herstellers repräsentieren zudem der neue SKODA OCTAVIA und das Flaggschiff SUPERB.

Andrea Frydlová, Leiterin des SKODA Museums, sagt: "Die Autostadt ist der ideale Ort, um SKODA einer breiten autointeressierten Öffentlichkeit näherzubringen. Wir freuen uns, dass sich die neue Ausstellung dem 125. Firmenjubiläum des tschechischen Automobilherstellers widmet. Besucher sind eingeladen, sich auf eine Reise durch die Unternehmensgeschichte von SKODA zu begeben, die automobile Gegenwart zu erleben und gleichzeitig einen Blick in die Zukunft zu wagen."

Christian Philipp, Leiter Experience Marketing, fügt hinzu: "Der SKODA Pavillon in der Autostadt in Wolfsburg ist ein tolles Schaufenster für unsere Marke. Die Sonderausstellung 'Vom Erbe zur Zukunft' bietet uns im Jubiläumsjahr von SKODA AUTO die perfekte Gelegenheit, 125 Jahre Unternehmensgeschichte einem breiten Publikum näherzubringen und mit spannenden Exponaten die Entwicklung der Marke zu illustrieren."

Mit dem POPULAR 1100 OHV ist im SKODA Pavillon aktuell ein Highlight der bisherigen Unternehmensgeschichte des Autoherstellers zu sehen. 1939 setzte der zweitürige Roadster als erstes Serienmodell der Marke auf Transaxle-Bauweise: Getriebe und Differenzial befanden sich getrennt vom Motor an der Hinterachse. Mit dieser innovativen Konstruktion war das Fahrzeug seiner Zeit damals technisch voraus.

Die Brücke in die nachhaltige und elektrische Zukunft von SKODA schlagen in der Ausstellung die Konzeptstudie SKODA VISION iV und der SKODA CITIGOe iV. Der City-Flitzer ist seit Beginn dieses Jahres als erstes SKODA Serienfahrzeug rein elektrisch unterwegs, das viertürige Crossover-Coupé VISION iV mit zwei Elektromotoren und Allradantrieb gibt als Konzeptstudie einen konkreten Ausblick auf den neuen SKODA ENYAQ iV. Das rein elektrische SUV fasziniert mit einer ebenso emotionalen wie sportlichen Linienführung und wird noch in diesem Jahr vorgestellt. Als erstes Serienmodell von SKODA basiert der ENYAQ iV auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) des Volkswagen Konzerns.

Aus der aktuellen Modellpalette fahren der Bestseller OCTAVIA in seiner vierten Generation und der SUPERB besonders nachhaltig. Das Flaggschiff des tschechischen Automobilherstellers ist in der Ausstellung im SKODA Pavillon als SUPERB COMBI iV* mit Plug-in-Hybridantrieb zu sehen und unterstreicht mit seinem großen Gepäckraum, einer SKODA Dachbox und einem Fahrradträger samt SKODA Mountainbike seine Qualitäten als vielseitiges und praktisches Lifestyle-Fahrzeug. Der SKODA OCTAVIA COMBI G-TEC* verfügt über einen umweltfreundlichen Erdgasantrieb. Beim Betrieb mit Erdgas (CNG) sind die CO2-Emissionen um rund 25 Prozent niedriger als im Benzinbetrieb, es fallen zudem deutlich weniger Stickoxide (NOx) und keine Rußpartikel an.

Für Besucher der Autostadt mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte steht die Sonderausstellung ,Vom Erbe zur Zukunft' täglich während der offiziellen Öffnungszeiten sowie unter Einhaltung der allgemeinen Hygienevorschriften und Verhaltensregeln (siehe hier) offen. Bei einer Übersichts- oder Erlebnisführung haben Gäste im SKODA Pavillon zudem die Möglichkeit, vertiefende Informationen über die Marke SKODA zu erhalten.

Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.

Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.

* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

CITIGOe iV 61 kW (83 PS)

kombiniert 12,9 - 12,8 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 0 g/km

SUPERB COMBI iV 1,4 TSI DSG 115 kW (156 PS)

kombiniert 1,7 - 1,5 l/100km, kombiniert 15,4 - 14,5 kWh/100km, CO2-Emissionen kombiniert 38 - 35 g/km, CO2-Effizienzklasse A+

OCTAVIA COMBI 1,5 TGI G-TEC 96 kW (130 PS)

Die offiziellen Verbrauchs- und Emissionswerte liegen derzeit nicht vor, da das Typgenehmigungsverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das Fahrzeug wird noch nicht zum Verkauf angeboten.

Pressekontakt:

Ulrich Bethscheider-Kieser

Leiter Produkt- und Markenkommunikation

Telefon: +49 6150 133 121

E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Christoph Völzke

Social Media und Lifestyle

Tel. +49 6150 133 122

E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de

Original-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell