Dritte türkische Militäroffensive in Nordsyrien destabilisiert die Region / Hilfsorganisationen sind sehr besorgt um humanitäre Situation

"Wir appellieren an die Bundesregierung, an ihrem Ziel im UN-Sicherheitsrat festzuhalten und alles dafür zu tun, dass friedensschaffenden Maßnahmen Priorität eingeräumt wird. Die jüngste Militäroffensive gefährdet Zivilisten und verletzt Menschenrechte", sagt Manuela Roßbach, geschäftsführender Vorstand von 'Aktion Deutschland Hilft'.

Mit etwa einer halben Million Vertriebenen rechnen Hilfsorganisationen nach der von der Türkei gestarteten Militäroperation in Nordsyrien, mit der Präsident Erdogan auf syrischem Gebiet die Errichtung eines 32 Kilometer langen und 480 Kilometer breiten Korridors zum Schutz der Türkei vor syrischen Kurden durchsetzen will. Es ist davon auszugehen, dass nahezu zwei Millionen Zivilisten in Syrien von den Auswirkungen der Militäroffensive betroffen sind.

"Das Letzte, was die Menschen in Syrien nach fast neun Jahren Bürgerkrieg jetzt gebrauchen können, ist eine weitere Eskalation der humanitären Situation. Viele Menschen sind schon mehrfach geflohen und gezeichnet vom Krieg. Für die Kurden im Nordosten Syriens gibt es kaum Optionen, wohin sie fliehen können, sie haben Angst, was als Nächstes passiert", so Roßbach.

Hilfsorganisationen des Bündnisses bereiten sich auf die Unterstützung von Vertriebenen aus dem kurdischen Nordosten Syriens vor. Dabei befürchten sie auch, dass Projektmaßnahmen zum Schutz für teilweise mehrfach vertriebene Menschen durch die Militäroffensive gefährdet werden können. Auch Flüchtlingscamps befinden sich in der Region.

"Aktion Deutschland Hilft" nimmt Spenden für die notleidenden Menschen in Syrien und den Nachbarländern entgegen: Stichwort "Flüchtlinge Syrien / Nahost" IBAN: DE62 3702 0500 0000 1020 30 (Bank für Sozialwirtschaft) Spendenhotline: 0900 55 102030 (kostenfrei aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk höher) Charity SMS: SMS mit ADH10 an die 8 11 90 senden (10 EUR zzgl. üblicher SMS-Gebühr, davon gehen direkt an Aktion Deutschland Hilft 9,83 EUR) Online spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

"Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis von deutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihre Kräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Die beteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in der humanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeit weiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) geprüfte und vom Deutschen Spendenrat zertifizierte Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen im Katastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.de

