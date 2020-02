Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA erhält ,SMARTBEST 2019'-Award für neue digitale Assistentin Laura

- Jury aus 31 Ländern lobt besonders die SKODA interne Entwicklung von Laura

- Dritter Platz für den SKODA KAMIQ bei der Wahl zum ,Best Buy Car of Europe in 2020'

Große Ehre für die neue SKODA ,Mitarbeiterin' Laura: Vertreter von SKODA AUTO haben in Mainz den ,SMARTBEST 2019'-Award für die neue digitale Assistentin entgegengenommen. Automobiljournalisten aus 31 europäischen Ländern wählten die erweiterte Sprachsteuerung von SKODA auf den ersten von insgesamt zehn Plätzen. Für die Jury ist Laura die Innovation des Jahres im Bereich der Interaktion zwischen Autofahrer und künstlicher Intelligenz. Zudem belegte der SKODA KAMIQ bei den jährlich verliehenen Awards der Vereinigung European AUTOBEST Rang drei in der Hauptkategorie ,Best Buy Car of Europe in 2020'.

Die neue digitale Assistentin Laura von SKODA erfüllt perfekt die Forderung der Vereinigung European AUTOBEST, neue und einfach zu bedienende Technologien ins Auto zu bringen. Die erweiterte Sprachsteuerung versteht auch fließend gesprochene ganze Sätze und ermöglicht so eine besonders einfache und bequeme Bedienung verschiedener Fahrzeugfunktionen. Dabei muss der Fahrer keine festgelegten Kommandos oder Floskeln verwenden. Er kann das System einfach über das Kommando ,Okay, Laura!' aktivieren, ohne zusätzlich auf eine Taste oder Bedienfläche zu drücken. Besonders lobend hob die Jury hervor, dass Laura intern von SKODA Ingenieuren entwickelt wurde, ohne dabei auf Software von Technologieunternehmen zurückzugreifen. Laura ist bereits in den SKODA Modellreihen SCALA, KAMIQ sowie SUPERB iV* erhältlich und künftig auch im neuen SKODA OCTAVIA verfügbar.

Podiumsplatz für City-SUV SKODA KAMIQ

Der SKODA KAMIQ belegte außerdem Rang drei bei der Wahl zum ,Best Buy Car of Europe in 2020'. Er verbindet die SUV-typischen Vorzüge wie eine erhöhte Bodenfreiheit und Sitzposition mit der Agilität eines Kompaktfahrzeugs sowie emotionalem Design. Zudem erfüllt der Crossover mit modernsten Assistenz- und Infotainmentsystemen, einem SKODA typisch großzügigen Raumangebot und zahlreichen Simply Clever-Ideen gleichermaßen die Ansprüche von Familien wie Lifestyle-orientierten Kunden.

