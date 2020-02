Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA ENYAQ: Name des ersten rein elektrischen SUV von SKODA steht fest

Mladá Boleslav

- Name verbindet das ,E' für Elektromobilität mit dem charakteristischen ,Q' der SUV-Familie von SKODA

- SKODA ENYAQ: Name leitet sich vom irischen Wort ,enya' ab und steht für ,Quelle des Lebens'

- Erstes SKODA Modell auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB)

SKODA ENYAQ: So heißt das erste elektrische SUV von SKODA, welches auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns in Serie geht. Zudem begründet SKODA mit seinem ersten rein elektrischen SUV eine neue Namensfamilie, die das ,E' als Hinweis auf Elektromobilität mit dem charakteristischen ,Q' im Namen der erfolgreichen SKODA SUV verbindet. Mit dem neuen ENYAQ macht der tschechische Automobilhersteller noch im Laufe des Jahres 2020 den nächsten großen Schritt in die neue Ära der Elektromobilität.

Der Name des neuen SKODA ENYAQ leitet sich vom irischen Wort ,enya' ab und bedeutet ,Quelle des Lebens'. Enya selbst stammt vom ursprünglichen irischen Wort ,Eithne' ab, das für ,Essenz', ,Geist' oder ,Prinzip' steht. Diese unterschiedlichen Bedeutungen erlauben verschiedene Perspektiven auf den Namen des neuen SKODA SUV. Die ,Quelle des Lebens' versinnbildlicht den Start des Automobilherstellers in das neue Zeitalter der Elektromobilität und steht im Einklang zum SKODA Markenkern ,Driven by inventiveness - clever ideas since 1895'. Sie steht für den Neubeginn, der mit dem Temperament des SKODA ENYAQ und der Leidenschaft und Innovationskraft der SKODA Ingenieure für das neue elektrische SUV einhergeht. ,Enya' ist authentisch, charaktervoll und lebhaft, leicht auszusprechen, bleibt in Erinnerung und passt perfekt für den Beginn einer neuen Zeitrechnung in der 125-jährigen Unternehmensgeschichte.

ENYAQ folgt der bekannten SUV-Nomenklatur von SKODA

Wie die Namen der erfolgreichen SKODA SUV-Modelle KODIAQ, KAROQ und KAMIQ, die sich auf die Sprache der im Norden Kanadas und in Grönland lebenden Inuit beziehen, verbindet SKODA die künftigen rein elektrischen Fahrzeuge auf MEB-Basis mit der irischen Sprache in einer nördlichen und mythenumwobenen Region. Das ,E' am Anfang des Namens steht für Elektromobilität, das ,Q' am Ende stellt die eindeutige Verbindung zu den Tugenden eines SUV her.

Der SKODA ENYAQ ist das erste Serienfahrzeug der tschechischen Marke auf Basis des Modularen Elektrifizierungsbaukastens (MEB) des Volkswagen Konzerns und das nächste von insgesamt über zehn elektrifizierten Modellen, die bis Ende 2022 unter dem Dach der Submarke SKODA iV auf den Markt kommen. Bis 2025 rechnet SKODA mit einem Verkaufsanteil von 25 Prozent rein elektrischer Fahrzeuge und Modelle mit Plug-in-Hybridantrieb. Bis 2021 investiert der Automobilhersteller zwei Milliarden Euro in die Entwicklung von elektrifizierten Modellen und den Aufbau eines ganzheitlichen und vernetzten Ökosystems für moderne und umweltfreundliche Mobilitätslösungen.

Ein erstes Detailfoto gibt einen ersten Ausblick auf das Design des SKODA ENYAQ. Es zeigt den ,ENYAQ'-Schriftzug am Heck des SUV, des zweiten rein elektrischen Fahrzeugs der Marke nach dem SKODA CITIGOe iV*.

