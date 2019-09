Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA stellt neue digitale Assistentin vor: "Okay, Laura!"

- Premiere der online-gestützten Sprachsteuerung in den Modellen KAMIQ und SCALA - Laura versteht sechs Sprachen und gesprochene ganze Sätze - Neue Funktion des Top-Infotainmentsystems Amundsen nutzt serienmäßige eSIM

SKODA stellt eine neue digitale Assistentin vor: Die neue erweiterte Sprachsteuerung hört auf den Namen Laura und versteht auch fließend gesprochene ganze Sätze. Sie gehört zum Funktionsumfang des Top-Infotainmentsystems Amundsen und ist im neuen KAMIQ sowie im SCALA verfügbar. Mit ihrer Einführung untermauert der tschechische Automobilhersteller die Position seiner beiden neuesten Modelle als Vorreiter in ihren Segmenten bei Infotainment und Konnektivität.

Der neue SKODA KAMIQ und der SCALA lassen sich ab sofort auch per online-gestützter Sprachsteuerung bedienen. Ist das Fahrzeug mit dem Top-Infotainmentsystem Amundsen ausgestattet, reicht die einfache Ansprache "Okay, Laura!", um die erweiterte Sprachsteuerung zu aktivieren. Ein Knopfdruck oder eine andere Aktion ist dafür nicht erforderlich. Laura versteht auch fließend gesprochene ganze Sätze, der Fahrer muss keine festgelegten Kommandos oder Floskeln verwenden.

Laura beherrscht sechs Sprachen und versteht bei Bedarf auch Dialekte

Laura setzt eine Vielzahl unterschiedlicher Anweisungen um. Zum Beispiel startet sie die Navigation zu einem bestimmten Ziel, sucht die Lieblingsmusik heraus oder lässt sich SMS diktieren. All das beherrscht sie bereits in sechs Sprachen - neben Englisch, Deutsch und Französisch versteht die digitale Assistentin auch Ansagen in Spanisch, Italienisch und Tschechisch. Bei Bedarf reagiert sie selbst auf schwierige Dialekte. Dank der serienmäßigen eSIM sind die SKODA Modelle KAMIQ und SCALA immer online. Das ermöglicht Laura, Onboard- und Online-Daten zu kombinieren und auf diese Weise schnell und flexibel zu reagieren. Der Übergang zwischen on- und offline-basierten Diensten geschieht nahtlos und für die Passagiere unmerklich.

Flexible Dialoge und natürliche Gesprächsatmosphäre

Der Fahrer kann einen Dialog mit Laura jederzeit unterbrechen und eine neue Anweisung geben, ohne eine vollständige Antwort abwarten zu müssen. So können Wünsche besonders schnell umgesetzt werden. Radio oder Media-Player sind während eines Dialogs außerdem nicht komplett stumm geschaltet, sondern lediglich leise gestellt. Das schafft eine natürliche Gesprächsatmosphäre.

Die Fähigkeiten der digitalen Assistentin Laura werden kontinuierlich weiterentwickelt, verbessert und ausgebaut. Das System soll in kommenden Modellen verfügbar sein. Künftig kann Laura dann beispielsweise erste Fahrzeugfunktionen einstellen und noch flexibler auf ganze gesprochene Sätze reagieren; sogar eine Art digitaler Small Talk findet dann statt. Denkbar sind künftig zudem Anwendungen der erweiterten Sprachsteuerung auch außerhalb des Fahrzeugs in anderen Bereichen mit SKODA Bezug, zum Beispiel bei mobilen oder Web-Anwendungen sowie im Online-Konfigurator.

