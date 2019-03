Skoda Auto Deutschland GmbH

SKODA AUTO erzielt 2018 Rekordjahr bei Auslieferungen und Umsatz

- SKODA liefert im Jahr 2018 1.253.700 Fahrzeuge an Kunden aus (+4,4 %) - Umsatz steigt im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro - Operatives Ergebnis liegt mit 1,4 Milliarden Euro weiterhin auf hohem Niveau - Kapitalrendite (ROI) mit 26,3 Prozent führend im Wettbewerb - Investitionsprogramm für die Zukunft angelaufen: Sachinvestitionen (+22,2 %) und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (+46,8 %) in 2018 deutlich erhöht

Mit 1.253.700 Fahrzeugauslieferungen hat SKODA AUTO im Jahr 2018 erneut eine Bestmarke gesetzt. Im Vergleich zum Vorjahr steigerte der Automobilhersteller seine weltweiten Auslieferungen an Kunden damit um 4,4 Prozent. Auch beim Umsatz konnte sich das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr um 4,4 Prozent steigern und erzielte mit 17,3 Milliarden Euro das beste Resultat der bisherigen Unternehmensgeschichte (2017: 16,6 Milliarden Euro). Trotz herausfordernder Rahmenbedingungen liegen das Operative Ergebnis mit 1,4 Milliarden Euro (2017: 1,6 Milliarden Euro) und die Umsatzrendite (ROS) mit 8,0 Prozent auch 2018 weiterhin auf hohem Niveau. Zudem ist die erzielte Kapitalrendite (ROI) von 26,3 Prozent führend im Wettbewerb. Im Jahr 2018 investierte SKODA AUTO umfassend in die Zukunft des Unternehmens und erhöhte die Sachinvestitionen um mehr als 22 Prozent. Diese flossen in neue Produkte, Antriebs- und Batterietechnologien sowie die Weiterentwicklung der Standorte. Mehr als 500 Millionen Euro investierte SKODA AUTO direkt in die Anlagen und Werke in der Tschechischen Republik. Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung wurden im vergangenen Jahr zwischenjährlich um 46,8 Prozent erhöht.

SKODA AUTO Vorstandsvorsitzender Bernhard Maier betont: "Der Erfolg von SKODA AUTO im Geschäftsjahr 2018 ist das Ergebnis einer tollen Mannschaftsleistung. Dafür bedanke ich mich bei allen Skodianern. Mit weltweit 1.253.700 ausgelieferten Fahrzeugen haben wir im vergangenen Jahr gemeinsam erneut eine Bestmarke gesetzt. Die SKODA Produktoffensive greift, die Modelle kommen bei unseren Kunden sehr gut an. Gleichzeitig war 2018 für SKODA ein Jahr großer Herausforderungen. Wir haben im Volkswagen Konzern weitere verantwortungsvolle Aufgaben übernommen: die Regionalsteuerung für Indien und Russland, die Entwicklung und Produktion der Passat-Familie am Standort Kvasiny und den Ausbau der Fertigungskapazitäten in einem Mehrmarkenwerk. Zusätzlich führte die Umstellung auf den neuen Messzyklus WLTP und der Handelskonflikt zwischen den USA und China auf einigen Märkten zu Verunsicherung und Kaufzurückhaltung. Negative Wechselkurseffekte sowie gestiegene Personalkosten und hohe Vorleistungen für die Zukunft schlagen sich darüber hinaus im Ergebnis nieder. Diesen Herausforderungen haben wir mit einem umfangreichen Performance-Programm aktiv entgegengesteuert und setzen diesen Kurs weiter konsequent fort, denn auch 2019 wird ein anspruchsvolles Jahr. Neben den weiterhin schwierigen weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen gewinnt der Transformationsprozess der Automobilindustrie auch für SKODA spürbar an Momentum. Mit unserer Strategie 2025 haben wir die richtigen Weichen gestellt. Die finanziellen Vorleistungen in den kommenden Jahren sichern nachhaltig die Zukunft unseres Unternehmens und des Automobilstandorts Tschechien."

SKODA AUTO Finanzvorstand Klaus-Dieter Schürmann ergänzt: "Dank unserer aktiven Preis- und Absatzsteuerung sowie des konsequenten Kostenmanagements ist SKODA AUTO auch in unruhigem Fahrwasser ein erfolgreiches und nachhaltig profitabel wirtschaftendes Unternehmen. 2019 rechnen wir insbesondere auf einigen Schlüsselmärkten mit stärkerem Gegenwind. Um diesen negativen Einflüssen aktiv und zielgerichtet entgegenzuwirken, hat SKODA bereits im ersten Halbjahr 2018 ein zusätzliches Performance-Programm aufgelegt - das in seiner vollen Wirkung Einsparungen von 500 Millionen jährlich ab 2020 bringen wird. Gleichzeitig werden wir auch in den kommenden Jahren massiv in die Elektrifizierung unserer Modellpalette, neue Mobilitätslösungen und die weitere Internationalisierung unseres Unternehmens investieren. So machen wir SKODA fit für die Zukunft."

SKODA AUTO treibt die Entwicklung und Einführung neuer Produkte und Baureihen intensiv voran. Hierfür hat der Autohersteller 2018 mehr als 500 Millionen Euro direkt in seine tschechischen Werke investiert, zum Beispiel in eine neue Lackiererei am Stammsitz Mladá Boleslav oder leistungsfähigere Datenzentren. Zudem hat der Automobilhersteller das größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte aufgelegt. In den nächsten vier Jahren fließen zwei Milliarden Euro in E-Mobilität und neue Mobilitätsdienste. Mit dem Start in die Elektromobilität markiert das Jahr 2019 einen wichtigen Meilenstein in der 124-jährigen Unternehmensgeschichte. Bis Ende 2022 wird der Automobilhersteller über 30 neue Modelle vorstellen, mehr als zehn davon teilweise oder vollständig elektrifiziert.

Teilkonzern SKODA AUTO(1) - Kennzahlen von Januar bis Dezember 2018(2) Einh. 2018 2017 Änderung in % Auslieferungen an Kunden Fzg. 1.253.700 1.200.500 +4,4 Auslieferungen ohne China Fzg. 912.700 875.500 +4,3 Produktion(3) Fzg. 902.500 870.500 +3,7 Absatz(4) Fzg. 956.700 937.000 +2,1 Umsatz Mio.EUR 17.293 16.559 +4,4 Operatives Ergebnis Mio.EUR 1.377 1.611 -14,6 Umsatzrendite (Return on Sales) Prozent 8,0 9,7 - Investitionen in Sachanlagen Mio.EUR 896 733 +22,2 Netto Cash Flow Mio.EUR 755 1.373 -45,0

(1) Die SKODA AUTO Gruppe umfasst SKODA AUTO a.s, SKODA AUTO Slovensko s.r.o., SKODA AUTO Deutschland GmbH, SKODA Auto India Private Ltd. und Anteil am Gewinn der Gesellschaft OOO VOLKSWAGEN Group RUS (2) Prozentabweichungen sind aus den nicht gerundeten Zahlen berechnet (3) umfasst Produktion im Teilkonzern SKODA AUTO, ohne Produktionen in den Partnermontagewerken in China, der Slowakei, Russland und Indien, aber einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugproduktion ohne Teil /Komplettbausätze (4) Absatz des Teilkonzerns SKODA AUTO an Vertriebsgesellschaften, einschließlich sonstiger Konzernmarken wie SEAT, AUDI und VW; Fahrzeugabsatz ohne Teil-/Komplettbausätze

