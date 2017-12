SKODA feiert erfolgreichstes Motorsportjahr - WRC 2-Champion und 14 nationale Titel

1 weiterer Medieninhalt

- SKODA Teams gewannen im Jahr 2017 Titel in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC 2 sowie in 14 nationalen und mehreren kontinentalen Meisterschaften - WRC 2-Champion Pontus Tidemand (27), Ole Christian Veiby (21), Juuso Nordgren (21) und Kalle Rovanperä (17) fahren in der Saison 2018 für das Werksteam - Jan Kopecký fährt in der Tschechischen Meisterschaft und unterstützt in der Rallye-Weltmeisterschaft WRC 2 - Mehr als 170 SKODA FABIA R5 weltweit an Importeure und Privatteams verkauft - Aktuelle Pressemappe über SKODA Motorsport steht ab sofort zum Download bereit

Das Jahr 2017 ist das erfolgreichste in der Historie von SKODA Motorsport: In der FIA Rallye-Weltmeisterschaft gewannen die Werksfahrer Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) den Titel in der WRC 2-Kategorie, auch die WRC 2-Teamwertung ging an SKODA Motorsport. Jan Kopecký und Pavel Dresler bildeten die Speerspitze der nationalen SKODA Teams, die im Jahr 2017 in insgesamt 14 Landesmeisterschaften Titel holten. Außerdem gewannen private SKODA Teams die U 28-Wertung der FIA Rallye-Europameisterschaft und verschiedene kontinentale Meisterschaften. In die Saison 2018 geht SKODA Motorsport mit dem jüngsten Fahreraufgebot in seiner Geschichte.

Hinter dem Werksteam von SKODA Motorsport liegt die erfolgreichste Saison seiner mittlerweile 116-jährigen Geschichte. In Mladá Boleslav wurden die WRC 2-Weltmeister Pontus Tidemand und Jonas Andersson, die APRC-Champions Gaurav Gill und Stéphane Prévot sowie die Tschechischen Landesmeister Jan Kopecký und Pavel Dresler geehrt.

"2017 wird als das bislang erfolgreichste Motosport- und Geschäftsjahr aller Zeiten in die SKODA Geschichte eingehen. Eine großartige Leistung unseres Teams, über die sich das gesamte Unternehmen freut", sagt Bernhard Maier, Vorstandsvorsitzender von SKODA AUTO. "Motorsport ist seit 116 Jahren Bestandteil der DNA von SKODA AUTO. Diese Tradition führen wir jetzt in die Zukunft", so Maier weiter.

Sowohl in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft als auch in zahlreichen kontinentalen sowie nationalen Meisterschaften feierte der SKODA FABIA R5 im Jahr 2017 Erfolge in Serie. Er war in der Kategorie R5 für seriennahe Rallye-Autos das mit Abstand erfolgreichste Fahrzeug. "Die enge Kooperation zwischen unseren Motorsport-Experten und den Mitarbeitern aus dem Bereich Forschung und Entwicklung war der Schlüssel zum Erfolg. In der WRC 2-Saison 2017 konnten wir unter härtesten Bedingungen jederzeit auf die Zuverlässigkeit unserer Fahrzeuge bauen", betonte SKODA Entwicklungsvorstand Christian Strube.

In der FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft (APRC) die in Neuseeland, Australien, Japan, Malaysia und Indien stattfand, setzte MRF SKODA 2017 zwei SKODA FABIA R5 ein. Neben den Titelverteidigern Gaurav Gill und Stéphane Prévot (IND/BEL) gingen die norwegischen Youngster Ole Christian Veiby und Stig Rune Skjærmoen erstmals an den Start. Die werksunterstützte Mannschaft feierte wie im Vorjahr einen Doppelsieg. Champion Gaurav Gill landete am Ende der Saison vor MRF SKODA Teamkollege Ole Christian Veiby.

In der Tschechischen Meisterschaft (MCR) fuhren die Titelverteidiger Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) mit dem SKODA FABIA R5 erneut in einer eigenen Liga und sicherten sich den Titel. Auch in 13 weiteren Landesmeisterschaften fuhren Teams zum Titel, die auf den SKODA FABIA R5 vertrauten.

Das erfolgreiche Werks-Engagement war zugleich Impulsgeber für ein immer stärker werdendes Kundeninteresse: Über 170 SKODA FABIA R5 wurden bis heute an Privatteams und Importeure weltweit verkauft.

SKODA Motorsport-Chef Michal Hrabánek wagte in freudiger Erwartung einen ersten Ausblick auf die Saison 2018: "Wir freuen uns sehr, dass wir auch in der kommenden Saison mit Pontus Tidemand und Jan Kopecký an den Start gehen werden, die mit unserem Team so eng verbunden sind. Die Youngsters Ole Christian Veiby und Juuso Nordgren haben bereits in dieser Saison bewiesen, was sie können. Mit dem erst 17-jährigen Kalle Rovanperä haben wir außerdem ein absolutes Ausnahmetalent verpflichtet. Wir werden nächstes Jahr in gewohnter Manier wieder angreifen und freuen uns auf die Saison 2018", betonte Hrabánek.

Die Rallye-Weltmeisterschaft 2018 startet im Januar traditionsgemäß mit der Rallye Monte Carlo und umfasst wie in den vergangenen Jahren 13 Läufe.

Der Kalender 2018 der FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2)

Rallye Monte Carlo 25.01.-28.01.2018 Rallye Schweden 15.02.-18.02.2018 Rallye Mexiko 08.03.-11.03.2018 Rallye Frankreich 05.04.-08.04.2018 Rallye Argentinien 26.04.-29.04.2018 Rallye Portugal 17.05.-20.05.2018 Rallye Italien 07.06.-10.06.2018 Rallye Finnland 26.07.-29.07.2018 Rallye Deutschland 16.08.-19.08.2018 Rallye Türkei 13.09.-16.09.2018 Rallye Großbritannien 04.09.-07.09.2018 Rallye Spanien 24.10.-28.10.2018 Rallye Australien 15.11.-18.11.2018

Übersicht über die von SKODA Teams gewonnenen Titel und Meisterschaften 2017

FIA Rallye-Weltmeisterschaft (WRC 2) FIA WRC 2 Meister Fahrer/Beifahrer: Pontus Tidemand/Jonas Andersson (SWE/SWE) FIA WRC 2 Team-Meisterschaft: SKODA Motorsport

FIA Asien-Pazifik Rallye-Meisterschaft (APRC) Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft: Gaurav Gill/Stéphane Prévot (IND/BEL) Hersteller-Cup: SKODA Team-Meisterschaft: MRF SKODA

FIA Südamerika Rallye-Meisterschaft (CODASUR) Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft: Gustavo Saba/Fernando Mussano (PRY/ARG)

FIA Afrika Rallye-Meisterschaft (ARC) Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft: Manvier Baryan/Drew Sturrock (KEN/GB) Hersteller-Cup: SKODA

FIA Rallye-Europameisterschaft (U 28-Wertung) Fahrer- und Beifahrer-Meisterschaft: Marjan Griebel/Stefan Kopczyk (DEU/DEU)

Nationale Meisterschaften

Belgien, Vincent Verschueren/Veronique Hostens (BEL/BEL) Deutschland, Fabian Kreim/Frank Christian (DEU/DEU) Finnland, Teemu Asunmaa/Jonne Halttunen (FIN/FIN) Griechenland, Socratis Tslakidis/Haris Dimos (GRC/GRC) Kroatien, Krisztián Hideg/István Kerék (HRV/HRV) Lettland, Kalle Rovanperä/Jonne Halttunen (FIN/FIN) Libanon, Roger Feghali/Joseph Matar (LBN/LBN) Niederlande, Hermen Kobus/Erik de Wild (NLD/NLD) Paraguay, Gustavo Saba/Fernando Mussano (PRY/ARG) Polen, Filip Nivette/Kamil Heller (POL/POL) Portugal, Pedro Meireles/Mário Castro (POR/POR) Ungarn, Norbert Herczik/Igor Bacigál (HUN/HUN) Tschechische Republik, Jan Kopecký/Pavel Dresler (CZE/CZE) Zypern, Simos Galatariotis/Antonis Ioannou (CYP/CYP)

