Neue SUV-Variante im rassigem Look: Bestellstart für SKODA KODIAQ SPORTLINE

- 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, adaptive LED-Hauptscheinwerfer inklusive LED-Tagfahrlicht, Sportlederlenkrad mit Multifunktionstasten und Komfort-Freisprecheinrichtung an Bord - Adaptives Fahrwerk, Fahrprofilauswahl plus Offroad-Assistent für 4x4-Versionen - Alcantara-Sportsitze, Dekorelemente im Carbon-Look und SPORTLINE-Logo prägen das Interieur - Zwei Benziner und zwei Diesel mit Leistungen von 110 kW (150 PS) bis 140 kW (190 PS) im Angebot - Preise für den KODIAQ SPORTLINE starten bei 37.270 Euro

Der SKODA KODIAQ ist ab sofort als attraktive SPORTLINE-Version bestellbar. Kühlergrill, Außenspiegel sowie Dachreling sind in Schwarz ausgeführt und verleihen dem KODIAQ SPORTLINE einen eigenständigen Look. Die sportliche Anmutung unterstreichen die Diffusoroptik an den Stoßfängern und die anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. Zur umfangreichen Ausstattung zählen adaptive LED-Hauptscheinwerfer inklusive LED-Tagfahrlicht, ein adaptives Fahrwerk mit Offroad-Assistent (bei 4x4-Versionen) sowie beheizbare Vorder- und Rücksitze. Der KODIAQ SPORTLINE ist ab 37.270 Euro erhältlich.

Mit dem KODIAQ SPORTLINE präsentiert die tschechische Traditionsmarke eine besonders sportlich gestylte Variante des erfolgreichen SUV. Markante Merkmale des dynamischen Designs sind die anthrazitfarbenen 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Kühlergrill und Außenspiegel sind in Schwarz ausgeführt - die Heck- und hinteren Seitenscheiben sind dunkel getönt (Sunset). Auf Wunsch ist eine schwarze Dachreling ohne Aufpreis erhältlich. Die Diffusoroptik mit prägnanten Auspuffblenden betont die sportliche Anmutung des KODIAQ SPORTLINE. Seitenschweller und Stoßfänger führt SKODA in Wagenfarbe aus. Das SPORTLINE-Logo ziert die Kotflügel.

Im Interieur setzt sich der sportliche Look fort: Schwarzer Dachhimmel, schwarze Türverkleidungen mit Alcantara-Details, Pedalerie in Edelstahldesign, Dekorelemente in Carbon-Look inklusive SPORTLINE-Logo und Sportlederlenkrad mit Multifunktionstasten gehören zur Serienausstattung. Versionen mit Direktschaltgetriebe (DSG) erhalten ein Lenkrad mit Schaltwippen. Für besondere Lichtstimmung im Fahrzeuginnenraum sorgt die LED-Ambientebeleuchtung mit zehn wählbaren Farben.

Der KODIAQ SPORTLINE verfügt unter anderem über Fahrlichtassistent und Regensensor, Zwei-Zonen-Klimaanlage Climatronic, Geschwindigkeitsregelanlage, Speedlimiter sowie Parksensoren hinten. An Bord sind zudem das Musiksystem Swing mit 6,5 Zoll großem Touchdisplay inklusive SD-Kartenslot und eine Komfort-Freisprecheinrichtung. So kann der Fahrer telefonieren, ohne die Hände vom Lenkrad zu nehmen. Die Sitze mit Alcantara-Bezug sind mit Ausnahme des mittleren Fondsitzes beheizbar - die Sportsitze vorne lassen sich zudem elektrisch einstellen und verfügen über die praktische Memory-Funktion. LED-Hauptscheinwerfer inklusive LED-Tagfahrlicht und adaptiven Frontscheinwerfern sorgen auch bei schwierigen Bedingungen für gute Sicht.

Ein weiteres Ausstattungs-Highlight: das adaptive Fahrwerk inklusive Fahrprofilauswahl. Damit kann der Fahrer den Charakter der Dämpfung seinem bevorzugten Fahrstil anpassen. Zur Wahl stehen die Fahrmodi Normal, Eco, Comfort und Sport. Bei den Versionen mit Allradantrieb wird dies noch durch den Snow-Modus ergänzt. Dieser passt die Arbeitsweise von Antriebsschlupfregelung, Antiblockiersystem und adaptivem Abstandsassistenten sowie des Motormanagements an die glatte verschneite Fahrbahn an. Zudem verfügen 4x4-Varianten des KODIAQ SPORTLINE über den Offroad-Assistenten, der das SUV noch besser für die Fahrt abseits befestigter Straßen wappnet.

Für den KODIAQ SPORTLINE bietet SKODA zwei Benziner- und zwei Dieselaggregate an. Einstiegsmotorisierung ist der 110 kW (150 PS)* starke 1,4 TSI ACT 4X4, mit dem der KODIAQ SPORTLINE ab 37.270 Euro erhältlich ist. Das ACT-System (Active Cylinder Technology) schaltet bei niedriger Last und Drehzahl den zweiten und dritten Zylinder ab. So läuft der Motor effizienter und spart Kraftstoff. In gleicher Leistungsstärke gibt es einen 1,4 TSI 4x4* in Kombination mit 6-Gang-DSG. Topbenziner ist der 132 kW (180 PS)* starke, allradgetriebene 2,0 TSI mit 7-Gang-DSG. Das Dieselangebot beginnt mit dem 2,0 TDI SCR mit 110 kW (150 PS)*. Dieses Aggregat ist wahlweise mit Frontantrieb und 7-Gang-DSG, Allradantrieb und manuellem 6-Gang-Getriebe oder Allradantrieb und 7-Gang-DSG erhältlich. Der stärkste Selbstzünder treibt den KODIAQ SPORTLINE mit 140 kW (190 PS)* an und ist mit 7-Gang-DSG und Allradantrieb kombiniert.

Der SKODA KODIAQ SPORTLINE bietet bis zu sieben Sitze und den größten Gepäckraum seiner Klasse. Zudem verfügt er über die Konnektivitätslösung SKODA Connect und den serienmäßigen Service Care Connect. Er umfasst neben Assistenz- und Notruffunktionen auch den Fahrzeugfernzugriff. So lässt sich zum Beispiel via Smartphone überprüfen, wo das Fahrzeug parkt oder wie viel Kilometer die Restreichweite beträgt.

KODIAQ SPORTLINE - Motorisierungen und Preise 1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS), 6-Gang manuell, 37.270 EUR 1,4 TSI 4x4 110 kW (150 PS), 6-Gang-DSG, 39.070 EUR 2,0 TSI 4x4 132 kW (180 PS), 7-Gang-DSG, 40.570 EUR 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS), 7-Gang-DSG, 39.070 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)*, 6-Gang manuell, 39.910 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS)*, 7-Gang-DSG, 41.710 EUR 2,0 TDI SCR 4x4 140 kW (190 PS), 7-Gang-DSG, 43.110 EUR

*Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.

KODIAQ SPORTLINE 1,4 TSI ACT 4x4 110 kW (150 PS): innerorts 8,3 - 8,2 l/100km, außerorts 6,0 - 5,9 l/100km, kombiniert 6,9 - 6,8 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 155 - 153 g/km, CO2-Effizienzklasse C

KODIAQ SPORTLINE 1,4 TSI 4x4 DSG 110 kW (150 PS): innerorts 8,5 - 8,4 l/100km, außerorts 6,3 - 6,2 l/100km, kombiniert 7,1 - 7,0 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 163 - 161 g/km, CO2-Effizienzklasse C

KODIAQ SPORTLINE 2,0 TSI 4x4 DSG 132 kW (180 PS): innerorts 9,1 - 9,0 l/100km, außerorts 6,4 - 6,3 l/100km, kombiniert 7,4 - 7,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 170 - 168 g/km, CO2-Effizienzklasse C

KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS): innerorts 5,8 - 5,7 l/100km, außerorts 4,6 - 4,5 l/100km, kombiniert 5,0 - 4,9 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 131 - 129 g/km, CO2-Effizienzklasse A

KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 110 kW (150 PS): innerorts 6,4 - 6,3 l/100km, außerorts 4,8 - 4,7 l/100km, kombiniert 5,4 - 5,3 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 - 139 g/km, CO2-Effizienzklasse B

KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 110 kW (150 PS): innerorts 6,8 - 6,7 l/100km, außerorts 5,2 - 5,1 l/100km, kombiniert 5,7 - 5,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 149 - 147 g/km, CO2-Effizienzklasse B

KODIAQ SPORTLINE 2,0 TDI SCR 4x4 DSG 140 kW (190 PS): innerorts 6,6 l/100km, außerorts 5,3 l/100km, kombiniert 5,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 150 g/km, CO2-Effizienzklasse B

