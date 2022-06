EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel stellt wegen des Sanierungsstaus im Schienennetz Bahnreform infrage

Berlin (ots) - Der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht den Westen vor dem G7-Gipfel in Elmau in der Defensive. "Den eigentlichen Sinn dieses Gipfels sehe ich in der Bekräftigung der westlichen Entschlossenheit, eine regelbasierte internationale Ordnung gegen ...

mehr