Ischinger sieht Westen vor dem G7-Gipfel in der Defensive

Ex-Chef der Sicherheitskonferenz: Ungünstige Ausgangsposition im Ringen mit Russland und China

Berlin (ots)

Der langjährige Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, sieht den Westen vor dem G7-Gipfel in Elmau in der Defensive. "Den eigentlichen Sinn dieses Gipfels sehe ich in der Bekräftigung der westlichen Entschlossenheit, eine regelbasierte internationale Ordnung gegen massive Völkerrechtsbrüche wie die von Putin zu verteidigen", sagte der frühere Spitzendiplomat dem in Berlin erscheinenden Tagesspiegel (Sonntagsausgabe): "Es ist ein Defensivtreffen zur Verteidigung unserer Werte und Regeln."

